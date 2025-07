Due anni di carcere a Campedelli per il crac Cesena. Assolto invece l'ex ds Foschi

Il Tribunale di Forlì, nell'ambito del processo per il fallimento del Cesena Calcio, ha dichiarato Luca Campedelli, ex presidente del Chievo Verona, colpevole limitatamente al bilancio 2017-18, condannandolo a due anni di reclusione per le plusvalenze fittizie realizzate con la compravendita di calciatori fra Cesena e Chievo. L'ex direttore sportivo del club, Rino Foschi, è stato invece assolto. "Foschi esce a testa alta, completamente pulito, dal processo sulle plusvalenze ai dirigenti del Cesena e del Chievo - commenta il difensore di Foschi, Mattia Grassani -: assolto per non avere commesso il fatto la formula adottata dal Tribunale. Dopo sei anni, e un processo durissimo, si chiude una pagina nera della giustizia che ha comportato per il mio cliente conseguenze pesantissime nel mondo del lavoro calcistico. Tutti devono sapere che Foschi è innocente".