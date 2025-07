Como, Osimhen stoppa l'affare Morata: Alvaro in ritiro col Galatasaray

Alvaro Morata rimane in Turchia. Almeno per il momento. L'impasse tra il Galatasaray e il Napoli per Osimhen tiene infatti ancora bloccata la trattativa tra il Como e il club turco per l'attaccante spagnolo. Situazione che, nonostante la richiesta del diretto interessato di essere esentato dalla convocazione per la ripresa della stagione in attesa dell'offerta dei lariani, ha costretto l'ex punta del Milan a presentarsi al ritiro del Gala. Con Icardi reduce dal grave infortunio al ginocchio, del resto, in questo momento Alvaro è l'unico attaccante di livello a disposizione di Okan Buruk ed è ancora a tutti gli effetti un calciatore del club turco.