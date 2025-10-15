Logo SportMediaset
"Ingolfato": come l'Arabia Saudita ha comprato lo sport e il mondo

Una pubblicazione che racconta come i petroldollari abbiano cambiato la geografia del Pianeta

15 Ott 2025 - 15:28
© Foto da web

© Foto da web

Sulla copertina del libro di James Montague ("Ingolfato" come l'Arabia Saudita ha comprato lo sport e il mondo), edito da 66THAND2ND, ci sono le foto di Mohammed bin Salman, il principe ereditario che gestisce il Paese, Jannik Sinner e Simone Inzaghi. Come a dimostrare quanto lo sport ad alto livello ormai debba fare i conti con il potere, non solo economico, dei petroldollari. Negli ultimi anni l'ascesa del principe ereditario ha contribuito a far uscire l'Arabia da quasi un secolo di isolamento per dare l'impressione di essere una Nazione moderna e dinamica.

Per farlo ci si è affidati tantissimo allo sport, dal calcio alla boxe, dall’automobilismo al tennis, dal golf agli e-sports, in modo da ripulire la propria immagine macchiata dalla violazione dei diritti umani e dalla repressione interna. Il tutto grazie alla complicità di atleti, tecnici e dirigenti disponibili a restare indifferenti davanti ai petrodollari.
James Montague racconta, così, per la prima volta il dietro le quinte dell’inarrestabile ascesa di Mohammed bin Salman, ricostruendone gli sforzi per rivoluzionare gli equilibri dell’entertainment mondiale. Ne esce un ritratto della realtà che si cela dietro la narrazione del cosiddetto neo-rinascimento saudita.

libro
arabia saudita
sport

