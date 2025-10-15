Sulla copertina del libro di James Montague ("Ingolfato" come l'Arabia Saudita ha comprato lo sport e il mondo), edito da 66THAND2ND, ci sono le foto di Mohammed bin Salman, il principe ereditario che gestisce il Paese, Jannik Sinner e Simone Inzaghi. Come a dimostrare quanto lo sport ad alto livello ormai debba fare i conti con il potere, non solo economico, dei petroldollari. Negli ultimi anni l'ascesa del principe ereditario ha contribuito a far uscire l'Arabia da quasi un secolo di isolamento per dare l'impressione di essere una Nazione moderna e dinamica.