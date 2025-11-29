Milan, Leao segna ed esulta: "Sto imparando, Allegri è un vincente"

Rafa Leao, dopo il gol che ha consegnato al Milan il successo contro la Lazio, ha parlato a Sky: "Sto imparando a muovermi da numero 9. Il lavoro della squadra mi aiuta, dentro e fuori dal campo. I movimenti che devo fare li capiscono bene i compagni: il cross di Tomori è una cosa che proviamo in allenamento. Dobbiamo continuare, sapevamo che era difficile. Siamo molto contenti. Siamo nella strada giusta ma ci mancano ancora tante partite. Oggi è stata difficilissima: abbiamo lavorato molto bene e vogliamo continuare così. Tra 4 giorni giochiamo contro di loro ancora in Coppa Italia e vogliamo vincere. Grazie al supporto dei nostri tifosi, incredibile. Allegri è un vincente, ha vinto qua al Milan. Ha l'esperienza di gestire lo spogliatoio, anche chi sta in panchina. Scudetto? Sognare è gratis ma è lunga. Vogliamo andare avanti in Coppa Italia che è un obiettivo".