Milan, Allegri: "Non ho offeso Collu, ora dobbiamo mantenere entusiasmo e umiltà"

A decidere la partita è stato un gol di Rafa Leao, schierato nuovamente centravanti: "Lo faceva già al Lille, ce l'ha nelle sue caratteristiche. Ha fatto anche un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare". E su Rabiot, aggiunge: "Sono tutti importanti. Adrien, rispetto anche all'ultimo ano alla Juve, è cresciuto moltissimo. Ha uno strapotere fisico importante ed è un uomo squadra. Se vuoi lottare per il vertice devi avere un uomo squadra. Anche Gabbia, Pavlovic, sono tutti ragazzi che mettono il cuore in quello che fanno. Ci sono giocatori che hanno motori diversi, lui è uno di quelli".