Italbasket in Lituania per il riscatto: torna Mannion

Una sfida già importante per le qualificazioni ai Mondiali 2027 e un ulteriore test utile a coach Luca Banchi per valutare il roster dell'Italia: la partita con la Lituania in programma domani a Klaipeda non è mai banale e, dopo l'inattesa sconfitta degli azzurri di giovedì scorso contro l'Islanda, ha acquisito un valore ancora più alto. Si tratta soltanto del secondo impegno della prima "finestra" di qualificazione alla World Cup ma non si può sbagliare. Il ct Banchi ha scelto i 12 azzurri che scenderanno sul parquet della cittadina lituana: rispetto alla gara di Tortona c'è il ritorno in azzurro di Nico Mannion mentre sono ancora out Assui, Candi e Rossato. La Lituania ha confermato gli 11 giocatori convocati per prima gara, per loro vittoriosa, contro l'Inghilterra. "Ci misureremo in un contesto estremamente stimolante e probante per cui sarà decisivo mostrare personalità, coesione e collaborazione - spiega Banchi - Sono certo che questa gara servirà a raccogliere ulteriori indicazioni su come diventare una squadra migliore". Si tratta della 33esima sfida tra le due nazionali - la prima è stata nel 1937 - con la Lituania in vantaggio con 20 vittorie. Ma in Italia tutti ricordano la semifinale olimpica vinta ad Atene 2004: il 100-91 che ha poi aperto le porte alla finalissima chiusa con uno storico argento. L'ultima partita risale, invece, alla semifinale del Torneo Pre Olimpico di San Juan in Portorico nell'estate del 2024 quando gli azzurri furono sconfitti 88-64. Domani (alle 17.30 italiane) si giocherà alla Svyturio Arena (6.200 posti) di Klaipeda. Quasi in contemporanea, con 5 minuti di ritardo, a Reykjavik si affronteranno Islanda e Gran Bretagna per completare il programma della prima "finestra" del Gruppo D. Sulla panchina dei padroni di casa siede Rimas Kurtinaitis, plurimedagliato prima con la Nazionale dell'Unione Sovietica (anche Oro olimpico a Seoul 1988) e poi con la Nazionale lituana (tra gli altri bronzi olimpici a Barcellona 1992 e Atlanta 1996). Per le qualificazioni al Mondiale di Doha, Kurtinaitis ha puntato sul gruppo del Rytas Vilnius portando con sé ben cinque giocatori tra cui Arturas Gudaitis (scudetto 2018 e Supercoppe 2017 e 2018 con l'Olimpia Milano e un passaggio anche a Napoli). Del Rytas fa parte anche Ignas Sargiunas, guardia classe 1999. Gli unici tre a giocare all'estero sono Marek Blazevic (Tofas), Kristupas Zemaitis (Manisa) e Laurynas Beliauskas (7.4 punti di media in LBA e 7.2 in Europe Cup con la Dinamo Sassari). Beniamino di casa Arnas Velicka, doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi contro la Gran Bretagna.