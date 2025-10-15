Come noi nessuno mai, la rinascita del Parma Calcio: dietro le quinte di un'impresa

Il libro di Nicolo Fabris che racconta i retroscena di una storia avvincente
Dalla ripartenza dai dilettanti dopo un fallimento alla gloria della Serie A: è la straordinaria avventura del Parma Calcio, capace di realizzare dal 2015 al 2018 un'impresa che nella storia del calcio italiano mai nessuno aveva realizzato prima. Ed è anche la storia di un gruppo di imprenditori parmigiani - Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Pietro e Paolo Pizzarotti - riuniti da Marco Ferrari in "Nuovo Inizio" e capaci attraverso tre promozioni consecutive e mille difficoltà di riportare la squadra della loro città in Serie A, per poi cedere il club ad un investitore solido come l'americano Kyle Krause.
© Ufficio Stampa
Esattamente dieci anni dopo la rinascita, per la prima volta sono gli stessi protagonisti a raccontare tutti i retroscena di quegli anni: le scelte rischiose, i colpi di scena, le emozioni e la passione che hanno permesso di compiere un’impresa storica. Un libro sincero, senza retorica, che parla di calcio, comunità e coraggio imprenditoriale. Scorrevole, ricco di aneddoti inediti, appassionante anche per chi non segue il Parma Calcio ma ama i racconti di sport e le piccole grandi storie nascoste dietro ogni impresa sportiva.
© Ufficio Stampa