Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Un libro a settimana
la recensione

Come noi nessuno mai, la rinascita del Parma Calcio: dietro le quinte di un'impresa

Il libro di Nicolo Fabris che racconta i retroscena di una storia avvincente

15 Ott 2025 - 15:13

Dalla ripartenza dai dilettanti dopo un fallimento alla gloria della Serie A: è la straordinaria avventura del Parma Calcio, capace di realizzare dal 2015 al 2018 un'impresa che nella storia del calcio italiano mai nessuno aveva realizzato prima. Ed è anche la storia di un gruppo di imprenditori parmigiani - Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Pietro e Paolo Pizzarotti - riuniti da Marco Ferrari in "Nuovo Inizio" e capaci attraverso tre promozioni consecutive e mille difficoltà di riportare la squadra della loro città in Serie A, per poi cedere il club ad un investitore solido come l'americano Kyle Krause.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Esattamente dieci anni dopo la rinascita, per la prima volta sono gli stessi protagonisti a raccontare tutti i retroscena di quegli anni: le scelte rischiose, i colpi di scena, le emozioni e la passione che hanno permesso di compiere un’impresa storica. Un libro sincero, senza retorica, che parla di calcio, comunità e coraggio imprenditoriale. Scorrevole, ricco di aneddoti inediti, appassionante anche per chi non segue il Parma Calcio ma ama i racconti di sport e le piccole grandi storie nascoste dietro ogni impresa sportiva.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ultimi contenuti

La sfida del secolo: storia dei fratelli nemici che fondarono Adidas e Puma

Stefano Gatti

"Ingolfato": come l'Arabia Saudita ha comprato lo sport e il mondo

Come noi nessuno mai, la rinascita del Parma Calcio: dietro le quinte di un'impresa

"La mia vita sempre al centro": la straordinaria storia di Henrikh Mkhitaryan

L'evoluzione dei processi motivazionali nello sport: l'esempio di Julio Velasco

"Ci chiamavano sciacalli": Carlo Pallavicino racconta i retroscena della vita di un procuratore

'Diba e Totti': la storia degli ultimi 50 anni della Roma attraverso due grandi Capitani

"Io, Guerriero": Francesco Acerbi affronta gli alti e i bassi di una vita vissuta al massimo

"La colpa è di chi muore": quando il sogno del pallone si trasforma in un incubo

"Milano Capitale dello Sport": presente, passato e futuro tra luoghi, storie e curiosità

Simone Moro e gli ottomila al chiodo: "Avventura-Himalaya? No, turismo d'alta quota!"

Stefano Gatti

Milan 1993-94, sulla vetta dell’Olimpo: la storia della squadra che vinceva tutto

Di corsa verso il futuro. Dalla Ford alla Fiat: Ferrari, la trattativa

Stefano Gatti

"Patrizio Oliva - la mia storia" e "Storie maledette della boxe": due testi per veri appassionati

Londra, dove il calcio è casa: la guida per muoversi nella capitale del pallone

La sfida del secolo: storia dei fratelli nemici che fondarono Adidas e Puma

Stefano Gatti
Notizie del giorno
Vedi tutti
16:17
Serie A: Massa arbitrerà Roma-Inter, a Marinelli Milan-Fiorentina
16:17
Gioca da leader e segna: il nuovo Yildiz costringe la Juve a rilanciare
16:16
Lautaro superstar: doppietta con l'Argentina in mezz'ora. Il Milan trema per Pulisic
16:16
Inter, ora o mai più: Chivu accantona la Champions e si affida ai titolarissimi
16:15
Inter, Brookfield diventa unico azionista di Oaktree: operazione da 3 miliardi di dollari