Qualif. Europei U19 femminili, le Azzurrine battono la Bielorussia 2-0

29 Nov 2025 - 23:47

Due su due: la Nazionale femminile Under 19 centra la seconda vittoria consecutiva e prosegue nel proprio ottimo percorso di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Il successo per 2-0 sulle pari età della Bielorussia vale matematicamente la permanenza nella Lega A anche per il prossimo Round 2, ma soprattutto significa avere a disposizione due risultati su tre, nel prossimo e decisivo match con la Svizzera (in programma martedì a Pontedera alle ore 15, diretta streaming su Vivo Azzurro TV), per chiudere il raggruppamento al primo posto. Vincere questo girone nel primo turno di qualificazione significherebbe avere un sorteggio migliore alle prossime urne di Nyon, per poi tentare la scalata alla fase finale dell'Europeo di categoria. La vittoria giunta allo stadio intitolato a 'Davide Astori' del Viola Park, analizzando con lucidità le difficoltà riscontrate di fronte a un'avversaria che ha cercato più che altro di difendersi, ha anche un altro aspetto positivo per le Azzurrine: è quello formativo, perché, come ha sottolineato a fine gara il tecnico Nicola Matteucci, è proprio grazie a queste gare che si cresce calcisticamente. "Sono partite sofferte - sottolinea Matteucci - perché con squadre che abbassano i ritmi e che si chiudono dietro, bisogna essere bravi a trovare le soluzioni. Oggi abbiamo impiegato più tempo a scardinare la loro difesa, ma sono contento perché abbiamo chiuso la sfida in crescendo. Queste gare possono capitare ed è un bagaglio che dobbiamo tenere stretto dentro di noi: si cresce anche e soprattutto da queste partite". 

