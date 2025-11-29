Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio
Serie A
MILAN-LAZIO 1-0

Serie A, Milan-Lazio 1-0: una zampata di Leao porta Allegri in vetta

Decide il gol del portoghese a inizio ripresa: rossoneri da soli in cima alla classifica in attesa dello scontro diretto Roma-Napoli

di Daniele Pezzini
29 Nov 2025 - 22:52
Il Milan supera 1-0 la Lazio nel quinto anticipo della 13esima giornata di Serie A e si issa da solo in testa alla classifica, almeno per una notte. I rossoneri disputano un primo tempo molto sotto tono, nel quale rischiano grosso almeno in un paio di occasioni dovendo ringraziare le parate del solito Maignan. Nella ripresa però cambiano passo, alzano ritmo e baricentro e trovano il gol dopo pochi minuti con una zampata di Leao da due passi su assist di Tomori, al termine di una splendida azione in velocità sulla sinistra.

Una volta sbloccato l'incontro la squadra di Max Allegri entra in modalità gestione e non rischia praticamente più nulla fino all'incandescente finale: Collu viene richiamato al monitor per un tocco di mano in area di Pavlovic, tra le panchine si scatena il caos, l'arbitro espelle prima Allegri poi Ianni, il vice di Sarri, ma dopo una lunghissima revisione ritiene non punibile il tocco del serbo a causa di un fallo ai suoi danni da parte di Marusic.

Pur non trovando mai il guizzo per il raddoppio il Milan si porta dunque a casa i tre punti, nonché il dodicesimo risultato utile consecutivo. Ora gli occhi sono puntati sull'Olimpico: lo scontro diretto tra Roma e Napoli di domenica sera potrebbe anche certificare la vetta solitaria per i rossoneri.

IL TABELLINO

Milan-Lazio 1-0
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (20' st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku (37' st Ricci), Leao.  
Allenatore: Allegri
Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini (40' st Tavares): Guendouzi, Basic (40' st Noslin), Vecino (17' st Dele-Bashiru), Isaksen (25' st Pedro), Dia (17' st Castellanos), Zaccagni
Allenatore: Sarri
Arbitro: Collu
Marcatori: 7' st Leao (M)
Ammoniti: Tomori (M), Pellegrini (L), Gabbia (M), Romagnoli (L), Ricci (M), Zaccagni (L)
Espulsi:

milan
lazio
milan-lazio
serie a

Calcio ora per ora
22:25
Spezia, Donadoni: "Domani mi aspetto una reazione"
21:27
Bari, Magalini: "Ci scusiamo per il ko con l'Empoli"
21:24
Juventus, Yildiz: "Spalletti mi lascia giocare come voglio"
21:21
Cagliari, Pisacane: "Grande prova di coraggio, dobbiamo essere più smaliziati"
21:18
Juventus, Conceiçao: "Nei primi 20 minuti abbiamo rischiato poco nei passaggi"