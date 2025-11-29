Serie A, Milan-Lazio 1-0: una zampata di Leao porta Allegri in vetta

Il Milan supera 1-0 la Lazio nel quinto anticipo della 13esima giornata di Serie A e si issa da solo in testa alla classifica, almeno per una notte. I rossoneri disputano un primo tempo molto sotto tono, nel quale rischiano grosso almeno in un paio di occasioni dovendo ringraziare le parate del solito Maignan. Nella ripresa però cambiano passo, alzano ritmo e baricentro e trovano il gol dopo pochi minuti con una zampata di Leao da due passi su assist di Tomori, al termine di una splendida azione in velocità sulla sinistra.