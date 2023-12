"Il grande libro dei quiz sul ciclismo": una corsa a tappe per veri appassionati

Chi ha vinto il Giro delle Fiandre tagliando il traguardo… a piedi? Chi era soprannominato 'l'aquila di Filottrano'? E dove fu scattata la celebre foto dello scambio di borraccia tra Coppi e Bartali? Con "Il grande libro dei quiz sul ciclismo", edito da Newton Compton Editori, Claudio Barbieri e Alberto Pontara, già autori de "I grandi campioni del ciclismo", mettono alla prova i tantissimi appassionati delle imprese, delle leggende, dei record e delle curiosità legati al mondo della bicicletta con oltre cinquecento domande scandite al ritmo delle più importanti gare italiane e internazionali, dal Giro d’Italia al Tour de France. Sarà come correrle, tappa dopo tappa, con l’obiettivo di tagliare il traguardo. L’unica regola è non barare, perché, come diceva Eddy Merckx, il più vincente di tutti i tempi, "Quando la strada sale, non ti puoi nascondere". Tra gli argomenti trattati: il Giro d'Italia e il Tour de France, le Classiche e i Mondiali, i grandi ciclisti italiani e stranieri, storie, leggende e record, citazioni di ciclisti, giornalisti, campioni e scrittori.