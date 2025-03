Dirceu per sempre: la storia di un grande e sfortunato giramondo del pallone

Per qualcuno è quello che ha trafitto Zoff con un tiro violentissimo all'incrocio dei pali nella finale per il terzo posto al Mondiale '78, per i tifosi di Verona, Napoli, Como, Ascoli e Avellino un raggio di sole che illuminava con la sua tecnica la Serie A degli anni '80, per la gente di Eboli semplicemente uno di loro. Dirceu José Guimarães, meglio noto solo come Dirceu, è stato un grande numero dieci (anche se spesso ha indossato la undici) del calcio brasiliano. Per capirlo basta pensare che è stato presente in tre campionati del mondo con la Seleçao ('74, '78 e '82) e ha mancato il quarto ('86) per un infortunio. Enzo Palladini ci racconta la sua storia nel bellissimo libro "Dirceu per sempre" edito da "In Contropiede".