Europa League: Athletic protesta per arbitraggio col Manchester

Polemiche in Spagna per l'arbitraggio di Liverpool-Athletic Bilbao, semifinale di Europa League giocata all'Old Trafford e persa dai baschi per 4-1. I media spagnoli rilanciano l'immagine della ferita alla tibia riportata dal centrocampista Benat Prados per una entrata di Victor Lindelof a tacchetti alti sulla gamba destra dell'avversario. Dopo l'intervento falloso, il centrocampista dell'Athletic ha dovuto lasciare la partita al 73' per sottoporsi alle cure dei medici: punti di sutura e una forte contusione alla tibia. Prados era entrato da 10 minuti e la sua squadra stava vincendo per 1-0. L'arbitro, il tedesco Daniel Siebert, non ha punito l'intervento neanche con il giallo mentre gli ospiti chiedevano il rosso e l'intervento del Var. Il giocatore del club basco ha postato le immagini del sua tibia che perdeva sangue e aveva una profonda ferita aperta.