Marquez Sr. imprendibile a Le Mans: Quartararo e Bagnaia inseguono

Marc Marquez senza rivali al capolinea della prima giornata di prove del Gran Premio di Francia. Dopo aver dominato il turno di prove libere d'apertura del weekend di Le Mans, il Cannibale spagnolo fa la differenza anche nella prequalifica che assegna ai primi dieci in classifica l'accesso diretto alle qualifiche di sabato mattina. Alle spalle di Marquez Sr. (miglior tempo di sempre sul Bugatti di Le Mans in un minuto, 29 secondi e 855 millesimi) c'è l'idolo di casa Fabio Quartararo che chiude a 177 millesimi dal leader, bruciando a tempo praticamente scaduto Francesco Bagnaia, terzo a 184 millesimi dal proprio compagno di squadra. Quarto tempo per il rookie spagnolo Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini a 366 millesimi, davanti al proprio connazionale, compagno di squadra e leader del Mondiale Alex Marquez (+0.401). Direttamente in Q2 anche Jack Miller (Yamaha Pramac, +0.422), Pedro Acosta con la KTM Red Bull (+0.453), Maverick Vinales con quella Tech3 (scivolato a metà turno dopo essere stato a lungo tra i migliori) e i nostri Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Marco Bezzecchi con la Aprilia factory.