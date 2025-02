“Tre corner, rigore”: in un libro tutto l'amore per il pallone lontano dagli stadi

“Tre corner, rigore” è un piccolo e gustoso libro scritto da Mauro De Cesare, che racconta alle giovani generazioni ammaliate allo showbusiness del calcio e dalla staticità della playstation, come ci si divertiva negli anni ’60, quando al posto del telefonino c’era un citofono da suonare per far scendere gli amici, quando le mamme proibivano l’uscita per qualche 5 in pagella preso a scuola, quando faceva buio uscivano a urlare di tornare a casa. E allora era “ancora un minuto, chi segna vince” anche se il risultato era sul 10-0 per una delle due squadre. Poi c’era l’inevitabile lamentela materna per il fango sui pantaloni e per i buchi nelle scarpe, che andavano sostituite al più presto.