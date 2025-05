Internazionali, Musetti avanza al 3° turno: archiviata la pratica Virtanen

Lorenzo Musetti ha sconfitto per 6-3 6-2 Otto Virtanen in un'ora e 25 minuti di gioco nel suo match d'esordio agli Internazionali d'Italia.Continua il momento positivo dell'azzurro dopo la finale raggiunta la scorsa settimana nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista di Carrara ha goduto anche del supporto del pubblico che ha riempito il campo centrale del Foro Italico per avere la meglio del qualificato finlandese. Il numero 8 del tabellone al 3° turno se la vedrà con la testa di serie 28 del seeding Brandon Nakashima con cui il bilancio è di una vittoria per parte. L'americano è passato ai sedicesimi senza giocare, visto che il suo avversario Jordan Thompson ha dato forfait prima dell'inizio della sfida.