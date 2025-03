Un pallone tra le stelle: tutto l'amore per il calcio nel libro di Filippo Galli

Un racconto dedicato a bambini e adolescenti che però si fa leggere volentieri anche dagli adulti. Ci sono tutte le fasi che un preadolescente vive nella sua quotidianità, come i rapporti con i genitori, la scuola, la ragazzina che inizia a farti battere il cuore, il tutto con il calcio come sfondo. Gli autori riescono poi in un'impresa che dimostra tutta la capacità didattica di Filippo Galli: spiegare come funzionano i sottili meccanismi che muovono le squadre. Si racconta molto bene, in un epoca in cui si sprecano spesso tecnicismi inutili, come i sistemi di gioco siano soltanto un modo per dare una rappresentazione del modo di stare in campo e non qualcosa di ferreo e immutabile. Così come i principi di gioco servono per avere un linguaggio comune tra i giocatori e non un modo per inibire la fantasia. Spiegarlo in modo così chiaro, oltre a dare vita a una storia avvincente, è un altro motivo per leggere questo libro.