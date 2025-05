Scherma: spada azzurra ricevuta da Ambasciatore d'Italia a Bogotà

Durante il cordiale incontro, l'Ambasciatore Giancarlo Maria Curcio, alla presenza dei suoi più stretti collaboratori, ha sottolineato la grande importanza che la Farnesina attribuisce agli atleti italiani nel mondo, vere e proprie eccellenze del nostro Paese in missione all'estero, evidenziando come la diplomazia sportiva sia una delle articolazioni delle relazioni tra Paesi che le Sedi diplomatiche sono sempre più chiamate a favorire e promuovere in base a precise indicazioni del VPC/Ministro degli Esteri, On. Antonio Tajani.