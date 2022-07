"Il giocatore che ha mangiato una supposta": storie di calcio e di vita

IL LIBRO

Il lavoro di Gigi Furini ripercorre, a brevi capitoli, gli aspetti più curiosi e aneddotici di più di un secolo di pallone

Il titolo prende spunto da una vicenda, incredibile ma vera, che riguarda Cicerone Ramalho, un brasiliano che andò a giocare nel Murcia, in Spagna. Un giorno, per combattere il mal di gola, il medico sociale gli diede delle supposte. Non avendole mai viste in vita sua, le mangiò e si prese una gastroenterite che lo tenne tre giorni a letto. Questo e altri 84 aneddoti compongono il libro "Il calciatore che ha mangiato una supposta" di Gigi Furini. © twitter

Fatto a capitoletti senza una successione logica, a parte la fantasia dell'autore, il libro tocca momenti divertenti e tragedie (come la triste e prematura fine che accomuna Gigi Meroni, Re Cecconi e Curi). Le pagine attraversano più di un secolo di pallone, sfiorando personaggi leggendari, da Pelé, Cruijff e Di Stefano a Ronaldo (il fenomeno) ed Eusebio, passando per Garrincha, Falcao, Altafini, George Best, Puskas, Riva, Rivera e Zoff. Ma c'è anche spazio per giocatori meno leggendari, come il brasiliano Germano, ricordato, più che per la sua esperienza al Milan, per il matrimonio, miseramente fallito, con la contessina Agusta.

C'è spazio anche per allenatori che hanno fatto la storia del calcio (Herrera, Rocco, Liedholm, Trapattoni, Ferguson e Bielsa) e giornalisti che hanno contribuito a divulgarlo (Gianni Brera su tutti). Tra gli aneddoti più divertenti, oltre a quello che dà il titolo al libro, il racconto dei giocatori ricevuti dal Duce dopo la vittoria del Mondiale 1934. Un'opera da non perdere per i veri appassionati di calcio.

LA SCHEDA

Autore: Luigi Furini

Editore: Urbone Publishing

Anno edizione: 2022

In commercio dal: 13 giugno 2022

Pagine: 218