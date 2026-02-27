Passo indietro dell'Aston Villa sconfitto dai Wolves, ultimi in classifica in Premier

27 Feb 2026 - 23:17

La terza classificata della Premier League, l'Aston Villa, ha perso al Molineux contro il Wolverhampton di Rob Edwards. La gara è rimasta equilibrata e bloccata fino all’ora di gioco, quando Joao Gomes ha rotto l’equilibrio con un inserimento che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Al 98’ Martins Gomes ha chiuso i conti sul definitivo 2-0, regalando ai Wolves una vittoria importante soprattutto dal punto di vista morale. Nonostante il successo, infatti, la classifica resta problematica visto che è distante ancora ben 14 punti.

