Passo indietro dell'Aston Villa sconfitto dai Wolves, ultimi in classifica in Premier
La terza classificata della Premier League, l'Aston Villa, ha perso al Molineux contro il Wolverhampton di Rob Edwards. La gara è rimasta equilibrata e bloccata fino all’ora di gioco, quando Joao Gomes ha rotto l’equilibrio con un inserimento che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Al 98’ Martins Gomes ha chiuso i conti sul definitivo 2-0, regalando ai Wolves una vittoria importante soprattutto dal punto di vista morale. Nonostante il successo, infatti, la classifica resta problematica visto che è distante ancora ben 14 punti.