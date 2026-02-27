Cagliari, Pisacane: "Folorunsho ha questi colpi. La corsa per la salvezza dobbiamo farla su di noi"

"Bacio a Folorunsho prima del cambio? Cerco di avere contatto con i miei giocatori. Folorunsho potrebbe essere un fratello minore. Gli stavo dando un bentornato e l'ho fatto nel modo più dolce possibile: siamo una famiglia più che una squadra", così Fabio Pisacane racconta il particolare prima dell'ingresso del calciatore che stava per regalargli 3 punti, poi ci scherza anche su: "Gol di Folorunsho? Provato in allenamento. Scherzi a parte lui è uno che ha questi colpi. Nel girone d'andata abbiamo dovuto quasi invogliarlo a calciare. Lui non deve snaturarsi e deve fare quello che gli viene meglio". 

Pisacane poi passa all'analisi della partita: "Fare una prestazione come l'abbiamo fatta per 70 minuti non era facile, quindi faccio i complimenti ai ragazzi. Oggi avevamo 12 giocatori nati dal 2005 in avanti. A mio avviso quello di stasera è un risultato importante che ci fa muovere la classifica. Non siamo riusciti un po' per demerito nostro sia per meriti dell'avversario a portarla a casa, forse ci è mancata un po' di energia. Abbiamo fatto fatica a uscire: qualche scelta sbagliata in ripartenza non ci ha permesso di fare meglio ma questo blocco basso non faceva parte del piano partita. Sono comunque orgoglioso della prestazione di stasera: hanno reso felici i tifosi che hanno fatto tanti chilometri per venire qui. Mi porto a casa l'atteggiamento: ci tenevo che non sbagliassimo sotto questo punto di vista. Volevamo regalare ai nostri tifosi un weekend sereno". 

Poi la chiusa sulla salvezza: "Non so a quanti punti sarà. Non faccio tabelle anche perché non sarei in grado. Non so se 35 punti basteranno, bisogna vivere di giornata in giornata. Dobbiamo costruire il futuro senza guardare gli altri: in questo momento abbiamo un margine sulla zona rossa e la corsa la dobbiamo fare su di noi, perché è tutto nelle nostre mani. 

