Cagliari, Pisacane: "Folorunsho ha questi colpi. La corsa per la salvezza dobbiamo farla su di noi"

Pisacane poi passa all'analisi della partita: "Fare una prestazione come l'abbiamo fatta per 70 minuti non era facile, quindi faccio i complimenti ai ragazzi. Oggi avevamo 12 giocatori nati dal 2005 in avanti. A mio avviso quello di stasera è un risultato importante che ci fa muovere la classifica. Non siamo riusciti un po' per demerito nostro sia per meriti dell'avversario a portarla a casa, forse ci è mancata un po' di energia. Abbiamo fatto fatica a uscire: qualche scelta sbagliata in ripartenza non ci ha permesso di fare meglio ma questo blocco basso non faceva parte del piano partita. Sono comunque orgoglioso della prestazione di stasera: hanno reso felici i tifosi che hanno fatto tanti chilometri per venire qui. Mi porto a casa l'atteggiamento: ci tenevo che non sbagliassimo sotto questo punto di vista. Volevamo regalare ai nostri tifosi un weekend sereno".