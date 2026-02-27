MERCATO

Sogno Tonali, occasione Goretzka: le big di Serie A studiano il colpo a centrocampo

Le grandi cercano rinforzi in mezzo al campo: l'ex Milan potrebbe lasciare il Newcastle, il tedesco dopo 8 anni al Bayern si libererà a zero

27 Feb 2026 - 23:17
videovideo

Il mercato estivo è ancora lontano, ma le big di A iniziano già a studiare le prime mosse. Soprattutto per calciatori su cui la concorrenza si preannuncia più che agguerrita: crearsi oggi un vantaggio sulle rivali potrebbe essere decisivo per il buon esito della trattativa tra qualche mese. E i fari delle squadre italiane si stanno accendendo in particolare su due giocatori: Sandro Tonali e Leon Goretzka. 

Tonali torna in Serie A? Juventus, Napoli e Roma ci pensano

  Nelle ultime due sessioni di mercato il nome dell'ex Milan è stato accostato a diversi club, italiani e non. A fine gennaio l'Arsenal aveva provato a chiedere informazioni, ma il Newcastle ha chiuso la porta: Sandro non si muove. Diverso potrebbe essere il discorso per la prossima estate. I Gunners torneranno alla carica, ma è probabile, anzi sicuro, che non saranno i soli. Lo United cerca un centrocampista su cui ricostruire la propria mediana, che in estate perderà anche Casemiro. Ma le sirene per Tonali non sono solo inglesi. La Juventus l'ha messo in cima alla lista dei desideri almeno da un anno ma anche Napoli e Roma lo seguono con attenzione. Tonali non ha mai nascosto la voglia di tornare a giocare in Italia, il vero ostacolo è rappresentato dai costi dell'operazione: oltre allo stipendio, importante, del calciatore, bisogna fare i conti con il Newcastle. Sandro su Transfermarkt è valutato 75 milioni e i Magpie con il caso Isak (ceduto al Liverpool per la cifra monstre di 145 milioni dopo un lungo braccio di ferro) hanno dimostrato di essere bottega carissima e di non essere troppo disposti a trattare: Tonali partirà soltanto alla cifra, alta, stabilita dal club inglese. 

Goretzka a parametro zero: occasione per Inter, Milan e Juventus

  Più contenuti invece sarebbero i costi relativi all'operazione Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco a fine stagione, dopo 8 anni, dirà addio al Bayern Monaco: il suo contratto scadrà a giugno e la società ha già annunciato che non verrà rinnovato. Classe '95, l'ex Schalke ha ancora molto da dare al calcio. Per questo tantissime big stanno chiamando il suo agente. L'Altetico Madrid sarebbe stato disposto anche ad acquistarlo a gennaio per anticipare la concorrenza, ma non si è trovato l'accordo con il Bayern. E allora diverse squadre di A sognano il colpo a zero: l'Inter, che di questi acquisti ha fatto un marchio di fabbrica, si è informata, ma sul tedesco ci sono anche Napoli, Milan e Juventus. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i club italiani affonderanno il colpo già in primavera o se tutto verrà rimandato all’apertura ufficiale del mercato estivo.

tonali
goretzka
mercato inter
mercato napoli
mercato juventus
mercato milan
newcastle
bayern monaco

