Sogno Tonali, occasione Goretzka: le big di Serie A studiano il colpo a centrocampo

Nelle ultime due sessioni di mercato il nome dell'ex Milan è stato accostato a diversi club, italiani e non. A fine gennaio l'Arsenal aveva provato a chiedere informazioni, ma il Newcastle ha chiuso la porta: Sandro non si muove. Diverso potrebbe essere il discorso per la prossima estate. I Gunners torneranno alla carica, ma è probabile, anzi sicuro, che non saranno i soli. Lo United cerca un centrocampista su cui ricostruire la propria mediana, che in estate perderà anche Casemiro. Ma le sirene per Tonali non sono solo inglesi. La Juventus l'ha messo in cima alla lista dei desideri almeno da un anno ma anche Napoli e Roma lo seguono con attenzione. Tonali non ha mai nascosto la voglia di tornare a giocare in Italia, il vero ostacolo è rappresentato dai costi dell'operazione: oltre allo stipendio, importante, del calciatore, bisogna fare i conti con il Newcastle. Sandro su Transfermarkt è valutato 75 milioni e i Magpie con il caso Isak (ceduto al Liverpool per la cifra monstre di 145 milioni dopo un lungo braccio di ferro) hanno dimostrato di essere bottega carissima e di non essere troppo disposti a trattare: Tonali partirà soltanto alla cifra, alta, stabilita dal club inglese.