Serie B: vittoria pesante per il Bari, il Monza si porta in testa

MONZA-VIRTUS ENTELLA 2-0

Il Monza non spreca l'occasione di mettere pressione al Venezia, capolista di questa Serie B: è 2-0 sull'Entella nel match del venerdì. I biancorossi spingono sin dal via con Colpani, ma Colombi salva i liguri. Hernani e compagni continuano a spingere, ma l'Entella si chiude con un granitico 5-4-1 e limita i danni, con pochissimi pericoli per la difesa. Colpani sfiora ancora il vantaggio, Guiu e Squizzato spaventano Thiam. Nella ripresa Petagna sfiora subito il vantaggio, ma Colombi effettua un altro miracolo: è un assedio biancorosso, anche Pessina sfiora il gol. Una rete meritata, che arriva al 63', sulla spinta di Caso: assist per Azzi e 1-0. Cuppone e Di Mario cercano il pareggio, ma la gara è a senso unico: Cutrone colpisce la traversa, Azzi si divora il raddoppio. Il gol arriva comunque al 91', con un'azione avviata da Caso e finalizzata da capitan Pessina. Vince 2-0 il Monza, che diventa momentaneamente primo con 57 punti: è +1 sul Venezia, che deve ancora giocare. Entella fermo a quota 25 e risucchiato nella zona-retrocessione: è penultimo con Bari e Spezia.



SAMPDORIA-BARI 0-2

Brutto ko per la Sampdoria, mentre spera il Bari: il 2-0 sui blucerchiati cambia tutto nella zona-retrocessione. Partono meglio i padroni di casa, che colpiscono un palo con Henderson (poi infortunato), ma Rao risponde e il Bari mette fuori la testa. I biancorossi rischiano ancora sulla doppia chance di Begic e Cicconi, poi colpiscono: palla rubata da Cistana, Esteves raccoglie e serve Moncini per la perfetta girata che vale l'1-0 al 27'. Cherubini sfiora il pari, ma i pugliesi sono maggiormente pericolosi: doppia chance per Moncini e Piscopo, Ghidotti salva. Nella ripresa il Bari spinge ancora con Esteves, poi rischia qualcosa: Pafundi e Begic sfiorano il pari nei minuti finali. Non c'è però nulla da fare per la Sampdoria che, come l'Entella, viene colpita nel recupero: coast-to-coast e destro vincente di Bellomo, che chiude i giochi al 90'. Il Bari vince 2-0, sale a 25 punti e aggancia Entella e Spezia. C'è un terzetto al penultimo posto, mentre la Samp ora è a +4 sulla zona-retrocessione e rischia di essere nuovamente coinvolta nella lotta-salvezza.