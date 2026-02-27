Parma, Cuesta: "Salvezza? Ora conta solo la sfida alla Fiorentina. Dobbiamo continuare a crescere"

Il Parma continua nella sua striscia di risultati utili verso la salvezza. Dopo tre vittorie consecutive, i ducali si aggrappano al pareggio contro il Cagliari. E non era facile riprenderla dopo il missile spedito all'incrocio da Michael Folorunsho, elogiato anche da Carlois Cuesta: "È stato bravissimo nell'azione, quindi complimenti a lui. Le partite si determinano con gli eventi e con un'azione del genere". Il Parma recupera un'altra partita nel finale, ma per il tecnico spagnolo non è soltanto una questione di carattere: "Lo spirito è una nostra caratteristica importante ma c'è anche tanto di quello che proviamo in settimana: altrimenti i risultati non arriverebbero. Abbiamo provato a creare pericoli nel primo tempo ma anche loro sono stati bravi a chiudersi. E difficile attaccarli perché anche loro sono una squadra molto compatta e quando provi a buttare la palla dentro rischi di prendere ripartenze dai loro giocatori veloci. Volevamo la vittoria ma ci prendiamo questo punto.