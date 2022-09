All'inferno e ritorno: la folle vita di Walter Casagrande

IL LIBRO

Enzo Palladini ha raccontato la tormentata esistenza, in campo e soprattutto fuori, dell'attaccante brasiliano

© twitter Un campione tormentato dai suoi demoni. Un grande classico nella storia dello sport e della letteratura. In "Casagrande: all'inferno e ritorno", il libro edito da Edizioni inContropiede, Enzo Palladini ha il grande merito di raccontare una vita così complicata con la leggerezza di un romanzo. Non ci si annoia mai a rivivere le prodezze sul campo e i tanti tentativi di autodistruzione di Walter Casagrande, bandiera del Corinthians con significative esperienze italiane nell'Ascoli e nel Torino.

Riassumere un'esistenza come quella del centravanti brasiliano non è per niente facile. C'è l'amore sconfinato per il club paulista, l'esperienza, praticamente unica nella storia del calcio, della famosa Democracia Corinthiana, il rapporto tormentato con l'amico di una vita, Socrates, recuperato negli ultimi giorni di vita del 'Dottore', e con la maglia del Brasile. C'è tanta Italia, con l'approdo all'Ascoli nel 1987 che fa capire più di mille parole il livello di un calcio che vedeva uno dei migliori calciatori al mondo (fresco vincitore della Coppa dei Campioni con il Porto) giocare in una squadra impegnata nella lotta per non retrocedere. Ci sono gli anni al Torino, in cui spiccano quei giorni del 1992 in cui Casagrande ha annientato la Juventus con una doppietta, e contribuito a eliminare il Real Madrid nella semifinale di Coppa Uefa.

C'è, soprattutto, il racconto sconvolgente dei suoi demoni, non solo metaforici, visto che c'è stato un periodo in cui era convinto di vederli veramente in carne e ossa, con il contributo decisivo, in queste visioni, delle droghe assunte per gran parte della sua vita. Erba, cocaina ed eroina lo hanno portato a un passo dal baratro, a rinunciare all'amore della sua vita, l'ex moglie Monica, e a un passo dalla morte. E' caduto e si è rialzato per poi cadere ancora, fino al recente infarto da cui si è ripreso. Il libro si chiude lasciando a tutti noi la speranza che abbia finalmente fatto pace con sé stesso.

Autore: Enzo Palladini

Editore: InContropiede

Anno edizione: 2022

In commercio dal: 1 settembre 2022

Pagine: 160