Vonn: "L'intervento è andato bene, posso tornare negli Usa"

14 Feb 2026 - 22:41

Lindsey Vonn scrive un lungo post su Instagram dopo aver subito il quarto intervento chirurgico nell'ospedale di Treviso, dove è ricoverata dall'8 febbraio, giorno del terribile incidente in discesa libera alle Olimpiadi a Cortina. Questo il post: "L'operazione è andata bene oggi! Per fortuna potrò finalmente tornare negli Stati Uniti! Una volta tornata vi darò ulteriori aggiornamenti e info sul mio infortunio... Ma fino ad allora, mentre sto seduta qui nel mio letto a riflettere, ho alcuni pensieri che vorrei condividere... Ho letto un sacco di messaggi e commenti dicendo che quello che mi è successo li rende tristi. Per favore, non siate tristi. Empatia, amore e sostegno li accolgo con cuore aperto, ma non tristezza. Spero invece che ti dia la forza di continuare a lottare, perché è quello che sto facendo e continuerò a fare. Sempre. Quando ripenso al mio schianto, non sono rimasta al cancello di partenza ignara delle potenziali conseguenze. Sapevo cosa stavo facendo. Ho scelto di correre un rischio. Ogni sciatore al cancello di partenza ha corso lo stesso rischio. Perché anche se sei la persona più forte del mondo, la montagna tiene sempre le carte. Ero disposta a rischiare, spingere e sacrificarmi per qualcosa che sapevo di essere assolutamente capace di fare. Correrò sempre il rischio di schiantarmi dando tutta me stesso, piuttosto che non sciare al mio potenziale e avere rimpianti. Non voglio mai tagliare il traguardo e dire: "E se?” E a essere del tutto onesti, sono stata più forte fisicamente in quel momento che spesso in passato. Sicuramente più forte di quando ho concluso la carriera nel 2019 dove ho ottenuto la medaglia di bronzo ai mondiali. E mentalmente... Mentalmente ero perfetta. Concentrata, affamata, aggressiva, eppure completamente tranquilla... proprio come mi ero allenata negli ultimi mesi quando ero sul podio in ogni discesa di questa stagione. Due vittorie e in testa alla classifica... quello era tutto un test per prepararmi alle Olimpiadi. Mentalmente, ero più pronta che mai. Ma essere pronta non mi ha garantito nulla. Nulla è garantito nella vita. Questa è la scommessa di inseguire i tuoi sogni, potresti cadere ma se non ci provi non lo saprai mai. Quindi, per favore, non sentirti triste. Per me ne è valsa la pena. Quando chiudo gli occhi di notte non ho rimpianti e rimane l'amore che provo per lo sci. Non vedo l'ora che arrivi il momento in cui potrò stare ancora una volta sulla cima della montagna. E lo farò".

C'è Olimpiade e Olimpiade

