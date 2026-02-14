Rabbia Juve nel tunnel, Spalletti e Chiellini contro l'arbitro

14 Feb 2026 - 23:29

"Non si può fare una cosa del genere. Non esiste, non esiste". Così il director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, ha protestato a fine primo tempo della gara contro l'Inter contro la decisione dell'arbitro La Penna che ha espulso Pierre Kalulu per doppia ammonizione. Un secondo giallo su cui pesa il comportamento del nerazzurro Alessandro Bastoni, reo di essere volato sul lievissimo contatto col difensore bianconero. Così, dopo il 45', Chiellini ha protestato nei confronti dell'arbitro nel tunnel che porta agli spogliatoi, come si vede in un video pubblicato sui social, con grandi proteste anche da parte dell'ad Damien Comolli con urla verso La Penna. Nervosismo anche da parte di Luciano Spalletti che ha strattonato Comolli per portarlo lontano dal direttore di gara. 

Ultimi video

01:44
Inter-Juve sotto-sopra

Inter-Juve sotto-sopra

00:20
MCH GOL CRISTIANO RONALDO MCH

CR7 torna dallo "sciopero" e fa 962 in carriera

01:25
DICH NICOLA PRE GENOA DICH

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

01:16
DICH CUESTA PRE VERONA DICH

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

01:19
DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

01:41
DICH GROSSO PRE UDINESE DICH

Grosso: "Il 5-0 con l'Inter va messo alle spalle"

01:22
Como, ecco la Fiorentina

Como, ecco la Fiorentina

01:13
Bati suona la carica

Bati suona la carica

01:12
Napoli, così con la Roma

Napoli, così con la Roma

01:44
Conte vs Gasperini

Conte vs Gasperini

01:32
La parabola di Adzic

La parabola di Adzic

02:00
Locatelli: "Siamo pronti"

Locatelli: "Siamo pronti"

01:27
Profeta in patria

Profeta in patria

02:05
Stasera Inter-Juventus

Stasera Inter-Juventus

01:44
Inter-Juve sotto-sopra

Inter-Juve sotto-sopra

I più visti di Calcio

DICH CHIVU SU JUVE DICH

Chivu sulla Juventus: "Con loro sempre qualche stimolo in più"

DICH ALLEGRI POST PISA-MILAN 13/2 DICH

Allegri: "Modric? I grandi campioni sono così, c'è la tecnica e c'è il carattere"

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

I progetti di Gattuso

I progetti di Gattuso

Le pagelle: Modric decide nonostante la stanchezza, Fullkrug rischia di buttare tutto all'aria

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:29
Rabbia Juve nel tunnel, Spalletti e Chiellini contro l'arbitro
23:28
Zielinski: "Per ora il mio gol più importante... Ma dovevamo gestire meglio sul 2-1"
23:24
Bisseck: "Abbiamo sofferto anche in 11 contro 10. Juve forte, noi dobbiamo migliorare"
23:15
Anche il Liverpool agli ottavi di FA Cup: 3-0 al Brighton con Chiesa titolare
23:12
Il Lens sorpassa in vetta al PSG con Thauvin-gol: 5-0 al Paris FC