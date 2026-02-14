Rabbia Juve nel tunnel, Spalletti e Chiellini contro l'arbitro

"Non si può fare una cosa del genere. Non esiste, non esiste". Così il director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, ha protestato a fine primo tempo della gara contro l'Inter contro la decisione dell'arbitro La Penna che ha espulso Pierre Kalulu per doppia ammonizione. Un secondo giallo su cui pesa il comportamento del nerazzurro Alessandro Bastoni, reo di essere volato sul lievissimo contatto col difensore bianconero. Così, dopo il 45', Chiellini ha protestato nei confronti dell'arbitro nel tunnel che porta agli spogliatoi, come si vede in un video pubblicato sui social, con grandi proteste anche da parte dell'ad Damien Comolli con urla verso La Penna. Nervosismo anche da parte di Luciano Spalletti che ha strattonato Comolli per portarlo lontano dal direttore di gara.