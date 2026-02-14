Inter, Chivu: "Il rosso a Kalulu? Tocco leggero, ma non doveva mettere le mani addosso a Bastoni"

Cristian Chivu si gode il successo della sua Inter contro la Juve e archivia una giornata importantissima rispedendo il Milan a -8. Il tutto al termine di una gara caldissima e ovviamente condizionata dal rosso ingiusto a Kalulu verso la fine del primo tempo: "Il rosso a Kalulu? Per me è un tocco leggero, però è un tocco: bisogna dirlo e ammetterlo. Quando io ho subito torti per tocchi leggeri come in Champions League ho detto ai ragazzi di non mettere l'arbitro in condizione di decidere: il tocco è tocco, anche se è leggero e bisogna ammetterlo che è leggero perché è leggero. Il mio giocatore sente la mano perché l'ha anticipato: la decisione è un secondo giallo, un giocatore d'esperienza come Kalulu le mani in alcune circostanze deve tenerle a casa".