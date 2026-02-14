JUVE

Furia Juve contro La Penna: "Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo. E' inaccettabile"

Spalletti non si presente dopo la sconfitta di San Siro, ma Comolli e Chiellini alzano la voce

14 Feb 2026 - 23:51
1 di 40
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La Juventus esce sconfitta da San Siro dopo aver meritato il pareggio almeno per quanto fatto in campo, prima e dopo l'ingiusta espulsione di Kalulu. Uno stop, che, per come è venuto, ha fatto arrabbiare non poco i tifosi bianconeri, ma anche Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha mostrato tutta la sua rabbia nei confronti dell'arbitro La Penna appena arrivato il fischio finale. Addirittura sarebbe stato calmato dai suoi dirigenti prima di trascendere. E nel post partita non si è presentato nessuno juventino, se non Damien Comolli e Giorgio Chiellini. "Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi, è successo qualcosa di inaccettabile. L'ennesimo episodio da inizio stagione che capita a noi ma anche ad altri, non è accettabile un errore così che rovina una partita del genere. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo e bisogna cambiare subito", ha tuonato l'ex difensore a Sky.

Leggi anche

Errori, orrori, un rosso e cinque gol: Zielinski punisce la Juve e riallontana il Milan

"Il protocollo Var andrà cambiato, ma a volte vengono prese decisioni affrettate. Non siamo i primi e non saremo gli ultimi a lamentarci, hanno già parlato anche Conte, De Rossi e altri", ha aggiunto. Parlando ancora del gruppo arbitrale: "In questo momento c'è un gruppo che non funziona e in certe situazioni dovrebbe esserci anche qualcuno che ci mette la faccia (Rocchi, ndr) e che in questo momento va a dire a tutti che a fine anno che andrà via, vediamo cosa succederà. Non era allo stadio in una partita del genere, capiremo cosa succederà in futuro".

Durissime anche le parole dell'ad Comolli: "Come club siamo in imbarazzo, è stato imbarazzante quello che è stato visto in tutto il mondo stasera. È una somma di episodi che ci accadono dall'inizio della stagione. E' molto difficile accettare situazioni come queste. L'allenatore e i giocatori sono molto frustrati, così come i nostri tifosi. Voglio parlare con i nostri tifosi e scusarmi. Stasera non abbiamo potuto giocare la partita che volevamo, non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso tre punti, il calcio italiano invece ha perso la sua credibilità. Questo è inaccettabile. Come club siamo tutti uniti, combatteremo fino alla fine, ovviamente".

spalletti
juventus

Ultimi video

01:44
Inter-Juve sotto-sopra

Inter-Juve sotto-sopra

00:20
MCH GOL CRISTIANO RONALDO MCH

CR7 torna dallo "sciopero" e fa 962 in carriera

01:25
DICH NICOLA PRE GENOA DICH

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

01:16
DICH CUESTA PRE VERONA DICH

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

01:19
DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

01:41
DICH GROSSO PRE UDINESE DICH

Grosso: "Il 5-0 con l'Inter va messo alle spalle"

01:22
Como, ecco la Fiorentina

Como, ecco la Fiorentina

01:13
Bati suona la carica

Bati suona la carica

01:12
Napoli, così con la Roma

Napoli, così con la Roma

01:44
Conte vs Gasperini

Conte vs Gasperini

01:32
La parabola di Adzic

La parabola di Adzic

02:00
Locatelli: "Siamo pronti"

Locatelli: "Siamo pronti"

01:27
Profeta in patria

Profeta in patria

02:05
Stasera Inter-Juventus

Stasera Inter-Juventus

01:44
Inter-Juve sotto-sopra

Inter-Juve sotto-sopra

I più visti di Juventus

Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché

Boga, la paura di Nizza e poi la nuova vita: "Avevo perso chili, la Juve mi ha salvato"

Juve, "Spallettata" in vista? Boga possibile arma a sorpresa per San Siro

Un McKennie mai visto

Juve, un McKennie mai visto

Locatelli: "Ci è mancata la maturità dell'Inter. Spalletti? Molto contenti di lui"

Le ultime dalla Continassa: McKennie a parte, Conceiçao di nuovo in gruppo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:29
Rabbia Juve nel tunnel, Spalletti e Chiellini contro l'arbitro
23:28
Zielinski: "Per ora il mio gol più importante... Ma dovevamo gestire meglio sul 2-1"
23:24
Bisseck: "Abbiamo sofferto anche in 11 contro 10. Juve forte, noi dobbiamo migliorare"
23:15
Anche il Liverpool agli ottavi di FA Cup: 3-0 al Brighton con Chiesa titolare
23:12
Il Lens sorpassa in vetta al PSG con Thauvin-gol: 5-0 al Paris FC