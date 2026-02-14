Furia Juve contro La Penna: "Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo. E' inaccettabile"

La Juventus esce sconfitta da San Siro dopo aver meritato il pareggio almeno per quanto fatto in campo, prima e dopo l'ingiusta espulsione di Kalulu . Uno stop, che, per come è venuto, ha fatto arrabbiare non poco i tifosi bianconeri, ma anche Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha mostrato tutta la sua rabbia nei confronti dell'arbitro La Penna appena arrivato il fischio finale. Addirittura sarebbe stato calmato dai suoi dirigenti prima di trascendere. E nel post partita non si è presentato nessuno juventino, se non Damien Comolli e Giorgio Chiellini. "Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi, è successo qualcosa di inaccettabile. L'ennesimo episodio da inizio stagione che capita a noi ma anche ad altri, non è accettabile un errore così che rovina una partita del genere. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo e bisogna cambiare subito", ha tuonato l'ex difensore a Sky.