Zielinski: "Per ora il mio gol più importante... Ma dovevamo gestire meglio sul 2-1"

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Juve: "Per ora è un gol molto importante, il più importante, ma ha giocato bene tutta la squadra, abbiamo meritato e ora godiamoci questa vittoria perché è tanta roba. Dobbiamo evitare di prendere gol in superiorità numerica. Siamo andati in vantaggio, eravamo in superiorità e dovevamo gestire meglio. C'è stata un po' di mancanza di concentrazione, ma alla fine l'abbiamo vinta ed è quello che conta. Noi volevamo vincere come contro ogni squadra. Anche le partite in cui non abbiamo portato a casa i 3 punti abbiamo fatto vedere di essere forti, ora godiamocela perché abbiamo affrontato una grande Juventus e abbiamo vinto".