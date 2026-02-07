Atletica, Grande esordio di Fabbri nel getto del peso con 22,05 in Sudafrica

Leonardo Fabbri, campione europeo di getto del peso a Roma 2024, ha iniziato la sua nuova stagione agonistica nel migliore dei modi lanciando l'attrezzo a 22.05 metri nella gara disputata a Parow in Sudafrica, dove sta ultimando la fase di preparazione invernale, realizzando anche la miglior misura mondiale stagionale dell'anno, anche se statisticamente non gli sarà riconosciuta in quanto il meeting Wpa League non è inserito nel Global Calendar della World Athletics. Per l'atleta fiorentino anche altri due ottimi lanci a 21,87 e 21,60, per quello che è stato il miglior esordio dlla sua carriera. Le dichiarazioni di Fabbri: "Ottimo inizio, ai Mondiali indoor voglio spaccare il mondo". Mercoledì prossimo il pesista azzurro sarà di nuovo in pedana a Stellenbosch sempre in Sudafrica.