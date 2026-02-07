Macron e il caso Gioconda: il post che infiamma l’apertura di Milano-Cortina 2026

Emmanuel Macron è stata una delle personalità di spicco assente alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026 ma, a chilometri di distanza, ha comunque trovato il modo di farsi notare. Il presidente francese prima ha sostenuto la delegazione francese con un messaggio su X e poi, sulla stessa piattaforma, ha pubblicato una foto che ha fatto molto discutere: si vede la Gioconda rivolta verso gli atleti della Francia, nel momento dell'ingresso a San Siro.