Macron e il caso Gioconda: il post che infiamma l’apertura di Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura
Emmanuel Macron pubblica la Gioconda che tifa Francia a Milano-Cortina 2026: scoppia la bufera su X
Emmanuel Macron è stata una delle personalità di spicco assente alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026 ma, a chilometri di distanza, ha comunque trovato il modo di farsi notare. Il presidente francese prima ha sostenuto la delegazione francese con un messaggio su X e poi, sulla stessa piattaforma, ha pubblicato una foto che ha fatto molto discutere: si vede la Gioconda rivolta verso gli atleti della Francia, nel momento dell'ingresso a San Siro.
Il messaggio di Macron è molto chiaro: la Francia come Paese segue e tifa per gli atleti transalpini che gareggiano alle Olimpiadi Invernali, eppure diversi commenti, soprattutto di utenti italiani, hanno interpretato il post come provocatorio considerando l'eterna disputa sul capolavoro, esposto al Louvre di Parigi, di Leonardo Da Vinci, acquistato nel 1518 dal re francese Francesco I durante gli ultimi anni della vita del genio italiano.
"Ridateci la Gioconda", "Stai a rosicà", "Se vogliamo in un attimo ce la riprendiamo la gioconda, tanto è un attimo entrare al Louvre" e messaggi di questo genere si leggono su X, insieme a diversi meme che ridisegnano proprio la foto pubblicata da Macron: in uno di questi si vede la Gioconda girata verso i Campioni del Mondo 2006.
