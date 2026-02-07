il caso

Macron e il caso Gioconda: il post che infiamma l’apertura di Milano-Cortina 2026

Emmanuel Macron pubblica la Gioconda che tifa Francia a Milano-Cortina 2026: scoppia la bufera su X

07 Feb 2026 - 10:50
videovideo

Emmanuel Macron è stata una delle personalità di spicco assente alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026 ma, a chilometri di distanza, ha comunque trovato il modo di farsi notare. Il presidente francese prima ha sostenuto la delegazione francese con un messaggio su X e poi, sulla stessa piattaforma, ha pubblicato una foto che ha fatto molto discutere: si vede la Gioconda rivolta verso gli atleti della Francia, nel momento dell'ingresso a San Siro.

Il messaggio di Macron è molto chiaro: la Francia come Paese segue e tifa per gli atleti transalpini che gareggiano alle Olimpiadi Invernali, eppure diversi commenti, soprattutto di utenti italiani, hanno interpretato il post come provocatorio considerando l'eterna disputa sul capolavoro, esposto al Louvre di Parigi, di Leonardo Da Vinci, acquistato nel 1518 dal re francese Francesco I durante gli ultimi anni della vita del genio italiano.

"Ridateci la Gioconda", "Stai a rosicà", "Se vogliamo in un attimo ce la riprendiamo la gioconda, tanto è un attimo entrare al Louvre" e messaggi di questo genere si leggono su X, insieme a diversi meme che ridisegnano proprio la foto pubblicata da Macron: in uno di questi si vede la Gioconda girata verso i Campioni del Mondo 2006. 

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

1 di 12
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

macron
gioconda
milano-cortina 2026
cerimonia apertura
social

Ultime notizie

Marco Pantani ed Emilien Jacquelin

Anche Pantani a Milano-Cortina 2026: Jacquelin gareggia con l'orecchino del Pirata

Stefano Fiore

Franzoni-Paris, splendida doppietta: argento e bronzo nella libera sulla Stelvio davanti a Odermatt. Oro von Allmen

10

Milano-Cortina 2026: le foto della discesa libera sulla Stelvio

00:51
DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

La giornata LIVE: si assegnano le prime medaglie. Fari puntati sulla discesa libera maschile a Bormio

Macron assente alla cerimonia ma provoca sui social: la Gioconda guarda Milano-Cortina

Milano-Cortina 2026: gli azzurri in gara oggi 7 febbraio

LIVE cerimonia inaugurale: alle 20 il via, Valentino Rossi "autista" di Mattarella

43

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

12

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Portabandiera ucraina minaccia protesta contro la partecipazione degli atleti russi

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 6 febbraio 2026

Brignone: "Vonn in gara con crociato rotto? Se suo infortunio fosse grave come mio non sarebbe qui"

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Marco Pantani ed Emilien Jacquelin

Anche Pantani a Milano-Cortina 2026: Jacquelin gareggia con l'orecchino del Pirata

Stefano Fiore

I più visti di Milano-Cortina 2026

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:46
Milano-Cortina 2026: le foto della discesa libera sulla Stelvio
12:50
Franzoni-Paris, splendida doppietta: argento e bronzo nella libera sulla Stelvio davanti a Odermatt. Oro von Allmen
12:36
Furlani ancora in pedana nel salto in lungo di Metz
DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH
12:36
Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"
Perez e Laporta
12:32
Il Real resta solo: anche il Barcellona esce dalla Superlega