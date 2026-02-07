Rebecca Passler non ci sta e ricorre al Tas contro la sospensione per doping

La biatleta azzurra Rebecca Passler ha presentato ricorso al Tas contro Nado Italia, Wada, l'agenzia mondiale antidoping, la Fisi, il Cio, l'Ita, l'agenzia internazionale per i test antidoping, l'Ibu, la federazione internazionale di biathlon, e il Coni in merito alla "sospensione provvisoria in seguito a un controllo antidoping fuori dalle competizioni". Lo annuncia in una nota il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Passler è stata sospesa provvisoriamente il 2 febbraio scorso da Nado Italia per esser risultata positiva al letrozolo, inserito dalla Wada nella lista delle sostanza proibita. La biatleta 24enne "chiede al Tas di annullare la sospensione provvisoria per mancanza di dolo e negligenza e di consentirle di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina". L'udienza per questa procedura è fissata per il 10 febbraio.