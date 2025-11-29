Logo SportMediaset

milano cortina 2026
SCI

Sci, Brignone: "Non riesco a fare programmi a lungo termine. Olimpiadi? Non ne ho idea"

La campionessa azzurra: "Il mio ritorno sugli sci è stato solo un primo test"

29 Nov 2025 - 12:07

"Sono in piena preparazione atletica, oggi faccio riposo forzato dopo settimane impegnative. Il mio ritorno sugli sci è stato solo un primo test. Non riesco a fare un programma a lungo termine, quest'anno vivo alla giornata". Federica Brignone è tornata sugli sci otto mesi dopo l'infortunio rimediato il 3 aprile scorso in una caduta ai Campionati Italiani Assoluti ma sul futuro prossimo e su Milano-Cortina c'è ancora un grosso punto di domanda. "Ho provato a rimettere gli sci per vedere come reagiva la gamba, il mio ginocchio, è stato solo uno sci 'turistico' diciamo. Quest'anno sono rimasta ad aprile, ci sono le montagne innevate ma io non sono pronta per vivere l'inverno, è tutto strano. Non riesco a vedere oltre una settimana - ha detto a Sky Sport - Recupero per l'Olimpiade? Non ne ho davvero idea".

sci
brignone
