Sci
SCI ALPINO

Federica Brignone ritrova il sorriso dopo i test sugli sci: "Non è un punto d'arrivo, ma di partenza"

La 35enne di La Salle ha completato la due giorni di test a Cervinia: "Mi è sembrato di non aver mai smesso di sciare"

di Marco Cangelli
27 Nov 2025 - 13:24

Federica Brignone è tornata sugli sci otto mesi dopo l'infortunio ai Campionati Italiani e finalmente può ritrovare il sorriso. Dopo un lungo periodo di fisioterapia, la 35enne di La Salle ha compiuto due giorni di test sulle nevi di Cervinia incontrando riscontri positivi che fanno ben sperare anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

"E’ stata una giornata perfetta per andare a sciare, con condizioni invernali e vicina a casa. Sono molto contenta di avere rimesso gli sci, ci sono tante cose positive ma c’è ancora tanto da fare - ha spiegato Brignone ai microfoni della FISI -. Diciamo che è un primo assaggio, non un punto di arrivo ma di partenza. All’inizio ero un po’ ingessata, giro dopo giro ho trovato un buon feeling, mi è sembrato di non avere mai smesso di sciare, ho sentito la gamba reagire, il contatto con la neve e lo scivolamento è stata una bella sensazione". 

Nonostante il tempo stringa, Brignone cercherà di recuperare in vista dei Giochi senza forzare eccessivamente per evitare ulteriori problemi fisici: "E’ qualcosa di bello tornare sul mio attrezzo a questo punto, dopo quasi otto mesi, anche se sappiamo che dobbiamo crescere ulteriormente. Fra qualche giorno torneremo nuovamente in pista per esplorare, sciare è tutta un’altra cosa rispetto al lavoro in palestra, soprattutto se consideriamo gli angoli, le torsioni e le pressioni di cui abbiamo bisogno per sciare ad alto livello, cercheremo di andare a pari passo con la preparazione atletica”.

