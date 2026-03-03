Non è mai troppo presto: Valgrosina Trail gioca d'anticipo

Una corsa condivisa sui sentieri ancora silenziosi della Valtellina ha ufficialmente dato il via domenica primo marzo alla campagna iscrizioni in vista della quinta edizione di Valgrosina Trail, in programma sabato 8 agosto. Il comitato organizzatore ha voluto celebrare il via alla "corsa al pettorale" con un’uscita collettiva sul percorso da dodici chilometri, il più breve ma di certo non il meno suggestivo della proposta agonistica VGT: un allenamento che è diventato subito festa, grazie alla partecipazione di numerosi trailrunners locali e alla presenza di due testimonial d’eccezione: Elisa Desco e Marco De Gasperi. Passo dopo passo, tra sorrisi e racconti di montagna, si è respirato lo spirito autentico dell’evento: condivisione, fatica, natura. Fino al rientro alla base per un meritato ristoro in compagnia, scambiandosi le proprie impressioni su percorso, stato di forma e... intenzioni di iscrizione!