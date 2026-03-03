TRAILRUNNING

Non è mai troppo presto: Valgrosina Trail gioca d'anticipo

Aperta la campagna iscrizioni per l'evento valtellinese in programma nel cuore della prossima estate

di Stefano Gatti
03 Mar 2026
Una corsa condivisa sui sentieri ancora silenziosi della Valtellina ha ufficialmente dato il via domenica primo marzo alla campagna iscrizioni in vista della quinta edizione di Valgrosina Trail, in programma sabato 8 agosto. Il comitato organizzatore ha voluto celebrare il via alla "corsa al pettorale" con un’uscita collettiva sul percorso da dodici chilometri, il più breve ma di certo non il meno suggestivo della proposta agonistica VGT: un allenamento che è diventato subito festa, grazie alla partecipazione di numerosi trailrunners locali e alla presenza di due testimonial d’eccezione: Elisa Desco e Marco De Gasperi. Passo dopo passo, tra sorrisi e racconti di montagna, si è respirato lo spirito autentico dell’evento: condivisione, fatica, natura. Fino al rientro alla base per un meritato ristoro in compagnia, scambiandosi le proprie impressioni su percorso, stato di forma e... intenzioni di iscrizione!

Tre distanze, un’anima sola

Come nelle precedenti edizioni, anche nel 2026 verranno riproposti tre percorsi capaci di raccontare la Valgrosina in tutte le sue sfumature: la prova regina da 70 chilometri con 5000 metri D+ (una sfida vera, intensa, per chi ama spingersi oltre i propri limiti), la 38 chilometri con 2600 metri di dislivello positivo (tecnica, panoramica, equilibrata) e infine la 12 chilometri "oggetto" del test run di fine inverno con 850 metri D+, accessibile ma mai banale, perfetta per chi vuole vivere l’essenza del trailrunning.

Valgrosina Trail però è molto più di altimetrie e chilometri: è un viaggio dentro la storia e l’identità di un territorio unico. A Grosio, i percorsi attraversano la suggestiva Rupe Magna, uno dei più importanti complessi di incisioni rupestri dell’arco alpino, testimonianza millenaria della presenza dell’uomo in queste terre. Si passa poi accanto allo storico Castello Visconti Venosta, simbolo del borgo e custode di secoli di storia, prima di tagliare il traguardo immersi nel verde del parco di Villa Visconti Venosta, cornice elegante e naturale che rende l’arrivo ancora più emozionante.

Oltre la gara: un territorio che resta

La gara (anzi, le gare) ma non solo: Valgrosina Trail non si riduce all'evento di un giorno. Dallo scorso anno, infatti, i suoi percorsi sono dotati di segnaletica permanente, permettendo così a chiunque - runners, camminatori, famiglie - di scoprire la valle in autonomia durante tutto l’anno. Un invito aperto a vivere la montagna senza fretta, a ritmo di corsa o di cammino, lasciandosi guidare dalle suggestioni offerte ad ogni passo - di corsa ma appunto non necessariamente - dalla natura alpina di questi settore delle Alpi Centrali.

