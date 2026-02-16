MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: 1000 m short track, Arianna Fontana è quarta

L'azzurra chiude la finale ai piedi del podio. Oro all'olandese Xandra Velzeboer

16 Feb 2026 - 13:49
© italyphotopress | Torino 2006: bronzo nella staffetta 3000 metri
Sfuma la quattordicesima medaglia olimpica per Arianna Fontana nella finale dei 1000 di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'azzurra ha chiuso al quarto posto la gara vinta dall'olandese Xandra Velzeboer, oro. Medaglia d'argento per la canadese Courtney Sarault, bronzo per la coreana Gilli Kim. La Fontana ha già vinto due medaglia in questi Giochi - l'oro in staffetta e l'argento nei 500 - che le hanno consentito di eguagliare lo schermidore Edoardo Mangiarotti per il maggior numero di medaglie (13) ai Giochi. Sfortunata l'azzurra nel finale di gara: quando era in lotta per una medaglia è venuta a contatto con la coreana perdendo così terreno dalle prime. Nella finale B successo dell'altra azzurra Elisa Confortola con il tempo di 1'31"099. L'italiana pertanto chiude al sesto posto assoluto.

 "Fa rabbia perché finire così una finale è brutto, non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio. Nel giro precedente ero riuscita a costruire velocità senza farmi notare troppo, ma quando stavo puntando alla prima posizione la cinese mi ha spinto. Rimane rabbia perché non ho avuto la possibilità di giocarmela. La Cinese mi ha sportellato alla grande". Così in Mixed zone Arianna Fontana, quarta nella finale dei 1000 metri nello short track ai Giochi di Milano Cortina. "Ho provato a ricucire il gap, sono tornata sotto ma la gara era andata, peccato mi sentivo bene gara dopo gara. È andata così, fa parte del gioco e dello sport e bisogna accettarlo. Magari tra un po', quando sarò sola in stanza mi farò un pianto ma domani bisogna riconcentrarsi perché tra due giorni c'è la staffetta. Torniamo al Villaggio tutti quanti con un po' di amaro in bocca ma questo sarà ulteriore benzina che aggiungeremo al fuoco per questa finale", ha proseguito l'azzurra. "Le sensazioni per la finale? Sta andando bene riusciamo a stare tranquille, non è la situazione più semplice per il tanto pubblico ma siamo fiduciosi, entreremo in pista senza paura e senza farci mettere i piedi in testa da nessuno, abbiamo lavorato tanto per questa staffetta. La stanchezza? No, anzi, dopo oggi entreremo ancora più cattivi. Per i 1.500 abbiamo tempo, ora il focus è sulla staffetta", ha concluso.

milano-cortina 2026
arianna fontana

