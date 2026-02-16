Milano-Cortina 2026: 1000 m short track, Arianna Fontana è quarta

"Fa rabbia perché finire così una finale è brutto, non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio. Nel giro precedente ero riuscita a costruire velocità senza farmi notare troppo, ma quando stavo puntando alla prima posizione la cinese mi ha spinto. Rimane rabbia perché non ho avuto la possibilità di giocarmela. La Cinese mi ha sportellato alla grande". Così in Mixed zone Arianna Fontana, quarta nella finale dei 1000 metri nello short track ai Giochi di Milano Cortina. "Ho provato a ricucire il gap, sono tornata sotto ma la gara era andata, peccato mi sentivo bene gara dopo gara. È andata così, fa parte del gioco e dello sport e bisogna accettarlo. Magari tra un po', quando sarò sola in stanza mi farò un pianto ma domani bisogna riconcentrarsi perché tra due giorni c'è la staffetta. Torniamo al Villaggio tutti quanti con un po' di amaro in bocca ma questo sarà ulteriore benzina che aggiungeremo al fuoco per questa finale", ha proseguito l'azzurra. "Le sensazioni per la finale? Sta andando bene riusciamo a stare tranquille, non è la situazione più semplice per il tanto pubblico ma siamo fiduciosi, entreremo in pista senza paura e senza farci mettere i piedi in testa da nessuno, abbiamo lavorato tanto per questa staffetta. La stanchezza? No, anzi, dopo oggi entreremo ancora più cattivi. Per i 1.500 abbiamo tempo, ora il focus è sulla staffetta", ha concluso.