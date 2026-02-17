Italia-Irlanda del Nord quasi sold-out, Gattuso ringrazia: "Tifo fondamentale"

Vicino il tutto esaurito allo Stadio di Bergamo, per Italia-Irlanda del Nord di giovedì 26 marzo (ore 20.45) valido per la semifinale dei play-off mondiali. Dalle ore 12 di oggi i biglietti di tutti i settori dello stadio sono andati esauriti in un'ora e mezzo. Raggiunta quindi quota 23.000 biglietti emessi. Gattuso non può che ringraziare gli italiani: "Grazie per questa ennesima dimostrazione d'affetto. Il vostro tifo sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere la finale. Il 26 marzo scenderete in campo con noi, insieme saremo ancora più forti e determinati".