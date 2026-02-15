Milano-Cortina 2026, Federica Brignone vince anche il gigante donne

Bastava un podio per eguagliare le venti medaglie di Lillehammer, e l'Italia lo ottiene immediatamente: Federica Brignone trionfa nello slalom gigante, bissando il successo ottenuto in SuperG con una grandissima manche. L'azzurra aveva dominato la gara sin dalla prima run, chiusa davanti a Duerr (+0.34) e Goggia (+0.46), e ha saputo confermarsi nella seconda discesa. La manche è stata perfetta per le atlete italiane, col miglior tempo per Asja Zenere e la scalata di Lara Della Mea: nonostante un grave errore al via, quest'ultima è salita dal 15° al 4° posto sognando anche il podio. La medaglia, per lei, è sfumata solo per il doppio argento conquistato dalle scandinave Hector e Stjernesund, già a pari merito nella prima manche e seconde con un ritardo di 62/100.