Milano-Cortina 2026, Federica Brignone vince anche il gigante donne
L'azzurra, dopo aver dominato la prima manche, si conferma rifilando 62/100 al duo formato da Hector e Stjernesun
Federica Brignone nel gigante a Milano-Cortina 2026 © Getty Images
Salgono a venti le medaglie dell'Italia nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, col capolavoro-bis di Federica Brignone. L'azzurra trionfa nella stessa edizione nel SuperG e nello slalom gigante (prima donna nella storia, in passato ce l'aveva fatta Alberto Tomba a Calgary 1988) e supera Deborah Compagnoni, centrando la quinta medaglia olimpica e il secondo oro in questi Giochi. Dopo aver dominato la prima manche, Brignone si conferma: vittoria col tempo di 2.13.50, doppio argento per Hector e Stjernesund (+0.62).
Bastava un podio per eguagliare le venti medaglie di Lillehammer, e l'Italia lo ottiene immediatamente: Federica Brignone trionfa nello slalom gigante, bissando il successo ottenuto in SuperG con una grandissima manche. L'azzurra aveva dominato la gara sin dalla prima run, chiusa davanti a Duerr (+0.34) e Goggia (+0.46), e ha saputo confermarsi nella seconda discesa. La manche è stata perfetta per le atlete italiane, col miglior tempo per Asja Zenere e la scalata di Lara Della Mea: nonostante un grave errore al via, quest'ultima è salita dal 15° al 4° posto sognando anche il podio. La medaglia, per lei, è sfumata solo per il doppio argento conquistato dalle scandinave Hector e Stjernesund, già a pari merito nella prima manche e seconde con un ritardo di 62/100.
Davanti a tutte, però, una strepitosa Federica Brignone, che è stata perfetta in entrambe le metà di gara. Implacabile nella prima e solida nella seconda, ha saputo difendere il suo vantaggio di 74 centesimi e conquistare una grande vittoria. Si tratta del secondo oro per Brignone, che entra nella storia: nessuno aveva mai vinto gigante e SuperG nella stessa Olimpiade, nello sci al femminile.
Salgono a cinque le sue medaglie individuali, superando Deborah Compagnoni, salgono a venti quelle dell'Italia: eguagliata Lillehammer 1994 sia per medaglie complessive (20) che per ori (7), con la chance di fare il record già oggi. Brignone d'oro e il duo Hector-Stjernesund d'argento dunque (+0.62), un evento che ci lascia senza il bronzo sul podio: era già successo nella combinata maschile, e questo lascia Della Mea al quarto posto per soli cinque centesimi (+0.67). Decima Sofia Goggia, che crolla nella seconda manche (+0.87, mentre chiude 14a Asja Zenere (+1.13).