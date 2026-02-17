Klopp passione biathlon: suona la campanella dell'ultimo giro della staffetta maschile

Klopp non ha mai nascosto la sua passione per gli sport invernali come sci alpino, sci di fondo e soprattutto il biathlon e in particolare il suo amore per la leggenda norvegese Ole Einar Bjørndalen, 14 medaglie olimpiche di cui 8 d'oro. Queste alcune sue dichiarazioni in passato: "Amo lo sci alpino, amo tutte le discipline dello sci di fondo, amo il biathlon. È tutto semplicemente emozionante". Klopp era apparso anche a "Casa Germania" a Cortina con la maglia del Team Deutschland insieme all'ex stella del tennis Boris Becker.