MILANO-CORTINA 2026

Klopp passione biathlon: suona la campanella dell'ultimo giro della staffetta maschile

L'ex allenatore del Liverpool avvistato ad Anterselva durante la staffetta olimpica maschile di biathlon

17 Feb 2026 - 16:36
Jürgen Klopp ospite d'onore alle Olimpiadi di Milano Cortina, durante la staffetta maschile 4 x 7,5km di biathlon ad Anterselva. Come mostrano le foto sui social e notato dai tanti appassionati di calcio, l'allenatore di calcio tedesco ex Borussia Dortmund e Liverpool ha avuto il compito di suonare la campanella che segnala l'inizio del giro finale della gara.

Klopp non ha mai nascosto la sua passione per gli sport invernali come sci alpino, sci di fondo e soprattutto il biathlon e in particolare il suo amore per la leggenda norvegese Ole Einar Bjørndalen, 14 medaglie olimpiche di cui 8 d'oro. Queste alcune sue dichiarazioni in passato: "Amo lo sci alpino, amo tutte le discipline dello sci di fondo, amo il biathlon. È tutto semplicemente emozionante". Klopp era apparso anche a "Casa Germania" a Cortina con la maglia del Team Deutschland insieme all'ex stella del tennis Boris Becker.

