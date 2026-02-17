MILANO-CORTINA 2026

Vonn lascia l'ospedale di Treviso e torna negli Usa: "Grazie Italia per esserti presa cura di me"

Le parole della sciatrice 41enne dopo essere stata dimessa: "Voglio tornare a vivere e a fare le cose semplici: ridere e amare" 

17 Feb 2026 - 11:25
Lindsey Vonn ha lasciato l'Italia ed è rientrata negli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere tramite il proprio profilo X la stessa sciatrice 41enne, dimessa nella serata di lunedì 16 febbraio dall'ospedale di Treviso, dove è rimasta nei 10 giorni successivi all'infortunio durante la discesa libera dell'8 febbraio, in cui ha riportato una frattura della gamba sinistra. Vonn ha subito 4 operazioni per stabilizzare la gamba, ora le sue condizioni sono migliorate e per questo ha potuto rientrare negli States.

"Un enorme ringraziamento a tutti in Italia per essersi presi cura di me", ha scritto Vonn su X, poche ore dopo aver postato un video su Instagram, filmato dalla sorella Karin Kindow, in cui raccontava di questi giorni vissuti all'ospedale, "Non mi alzo in piedi da più di una settimana, sono stata in un letto d'ospedale immobile dopo la gara. E anche se non sono ancora in grado di stare in piedi, tornare a casa è una sensazione fantastica".

Poi la riflessione, fra gli ultimi giorni davvero complicati e la voglia di ripartire e sentirsi normale: "Grazie per gli amici, la famiglia, la mia squadra e tutto lo staff medico che mi sta facendo tornare in me. Sto lentamente tornando a vivere, torno alle basi e alle cose semplici della vita che contano di più. Sorridere. Ridere. Amare. Questo video mi ha fatto subito piangere e mi ha riempito il cuore. Vi amo gente".

