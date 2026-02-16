Freestyle: una straordinaria Flora Tabanelli vince il bronzo nel Big Air

Nell'Olimpiade in cui dopo l'infortunio Federica Brignone vince gigante e Super G, l'Italia si regala un'altra storia: Flora Tabanelli, che a novembre aveva rimediato una lesione al crociato, chiude al terzo posto la finale del Big Air femminile e regala alla spedizione azzurra il ventitreesimo podio di Milano-Cortina 2026 ma, soprattutto, la prima storica medaglia nel freestyle. Lo fa grazie a tre manche strepitose, in particolare la terza, nella quale si dimostra la migliore (94.50). E con in mezzo anche un rinvio per il vento, la 18enne chiude con 90 punti la prima, insieme ad Ailing Eileen Gu, ma la rimonta parte già dalla seconda, al termine del quale è a quota 174. In questa fase, la canadese Megan Oldham prenota l'oro, mentre l'harakiri lo fa Kirsty Muir: la britannica, ultimo ostacolo per la medaglia di Tabanelli, cade all'atterraggio ed è fuori dal podio: chiude quarta. Può allora fare festa l'azzurra e l'Italia, mentre dopo il Canada vincitore c'è proprio Ailing Eileen Gu, che regala l'argento alla Cina. Ma per la spedizione azzurra arriva l'ennesima soddisfazione di un'Olimpiade fin qui strepitosa: medaglia numero 23, undicesimo bronzo e prima gioia in assoluto nel freestyle.