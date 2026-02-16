LIVE

MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 16 febbraio 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live

16 Feb 2026 - 07:11
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

Una domenica... bestiale: bronzo per l'Italia nella staffetta maschile di sci di fondo

La doppietta della tigre Brignone: "Al traguardo ho sentito le urla, non capivo più nulla"

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 15 febbraio 2026

Federica Brignone nel gigante a Milano-Cortina 2026

Brignone, il miracolo è doppio: domina anche il gigante donne! Della Mea quarta, delusione Goggia

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

E sono 22! Vittozzi fa la storia, oro nell'inseguimento: è la prima medaglia per il biathlon

Vittozzi, oro storico: "Non pensavo di farcela, volevo tanto questa medaglia"

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

Paura sul trampolino del Big Air: 18enne Lajunen portato via in barella

Moioli-Sommariva scrivono la storia: argento nello snowboard cross a squadre, superata Lillehammer

Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Così forte che le rivali si inchinano: Hector e Stjernesund ai piedi di Fede

Una domenica... bestiale: bronzo per l'Italia nella staffetta maschile di sci di fondo

