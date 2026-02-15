Brignone, una doppietta da emozioni forti: "Ho sentito le urla al traguardo, non capivo nulla"

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Secondo oro in gigante dopo il SuperG: "Nella prima manche ero fin troppo tranquilla, nella seconda ho pensato solo a spingere il più possibile"
Federica Brignone riscrive la storia. Vince la medaglia d'oro nel gigante con una prova superlativa, fa doppietta dopo il SuperG e permette alla squadra azzurra di pareggiare lo storico record di 20 medaglie complessive di Lillehammer 1994.
Dopo l'inchino della svedese Sara Hector, argento, e della norvegese Thea Louise Stjernesund, bronzo, Brignone ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sono talmente senza parole che non riesco a capire cosa ho fatto. Nella prima manche sono stato tranquilla, fin troppo e avevo paura di non essere aggressiva. Nella seconda manche ho pensato solo a sciare e spingere il più possibile".
Poi l'arrivo e il trionfo davanti al pubblico italiano: "Al traguardo ho solo sentito urla e non ho capito più niente. Ho pensato solo al mio sci ed è stata la cosa più bella perché me la sono vissuta bene".
Applausi anche per Lara Della Mea, fuori dal podio per appena 5 centesimi: "Deve solo essere orgogliosa del suo percorso qui e della gara che ha fatto. Arrivare quarta in un evento come le Olimpiadi è comunque un grande risultato. Brucia perché è stata fortissima, ha fatto una grnadissima seconda manche e deve solo essere orgogliosa".
