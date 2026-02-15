Brignone, una doppietta da emozioni forti: "Ho sentito le urla al traguardo, non capivo nulla"

Dopo l'inchino della svedese Sara Hector, argento, e della norvegese Thea Louise Stjernesund, bronzo, Brignone ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sono talmente senza parole che non riesco a capire cosa ho fatto. Nella prima manche sono stato tranquilla, fin troppo e avevo paura di non essere aggressiva. Nella seconda manche ho pensato solo a sciare e spingere il più possibile".