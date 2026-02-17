Caso Passler, addio sogno olimpico: non inserita nel quartetto della staffetta femminile di biathlon
La biatleta non inserita nella lista delle staffettiste azzurre che prenderanno parte alla 4x6 km
© italyphotopress
Rebecca Passler non parteciperà mercoledì 18 febbraio alla staffetta femminile di biathlon 4x6 km olimpica, che si disputerà ad Anterselva. L'atleta azzurra è reduce dal caso doping che l'ha coinvolta in seguito alla positività al letrozolo. In seguito è stata riammessa ai Giochi dopo la revoca della sospensione decisa per mancanza di dolo e negligenza.
L'altoatesina aveva ripreso gli allenamenti, ma non potrà prendere parte alle prossime gare olimpiche di biathlon visto che i tecnici della Nazionale non l'hanno convocata. Per l'Italia gareggeranno: Auchentaller in prima frazione, Wierer in seconda, Carrara in terza e a chiudere la neo-campionessa olimpica dell'inseguimento Lisa Vittozzi.
Il motivo della decisione di non convocare la classe 2001 per la staffetta è quello di non compromettere i risultati olimpici e non infastidire la Federazione internazionale. La notizia era nell'aria negli ultimi giorni.