MILANO-CORTINA 2026

Caso Passler, addio sogno olimpico: non inserita nel quartetto della staffetta femminile di biathlon

La biatleta non inserita nella lista delle staffettiste azzurre che prenderanno parte alla 4x6 km

17 Feb 2026 - 14:09
© italyphotopress

© italyphotopress

Rebecca Passler non parteciperà mercoledì 18 febbraio alla staffetta femminile di biathlon 4x6 km olimpica, che si disputerà ad Anterselva. L'atleta azzurra è reduce dal caso doping che l'ha coinvolta in seguito alla positività al letrozolo. In seguito è stata riammessa ai Giochi dopo la revoca della sospensione decisa per mancanza di dolo e negligenza. 

L'altoatesina aveva ripreso gli allenamenti, ma non potrà prendere parte alle prossime gare olimpiche di biathlon visto che i tecnici della Nazionale non l'hanno convocata. Per l'Italia gareggeranno: Auchentaller in prima frazione, Wierer in seconda, Carrara in terza e a chiudere la neo-campionessa olimpica dell'inseguimento Lisa Vittozzi.

Il motivo della decisione di non convocare la classe 2001 per la staffetta è quello di non compromettere i risultati olimpici e non infastidire la Federazione internazionale. La notizia era nell'aria negli ultimi giorni.

rebecca passler
biathlon
milano-cortina 2026

