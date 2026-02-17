Chivu: "Freddo e campo non devono essere un alibi. Bastoni? Nessun caso quando abbiamo subito torto a Napoli"

Poi il romeno risponde alle critiche ricevute per il richiamo a Kalulu fatto nel post partita: "Le parole di Spalletti? Non rispondo a quello che dicono gli altri. Io dico la mia. Sono qui per dire quello che vedo, quello che penso e quello che voglio fare. Non mi interessa ciò che si dice dove c'è un po' di frustrazione che non è in grado di essere gestita. Non mi interessa cosa dicono gli altri, bisogna accettare che le critiche fanno parte di questo gioco. Le squadre che sono in testa devono convivere con le critiche: da 100 anni chi vince è il più odiato, il più criticato. In generale bisogna smettere di fare i moralisti su episodio che accadono ogni domenica. Noi abbiamo subito un torto a Napoli e nessuno si è offeso, diversamente a quanto accaduto sabato. Ma noi andiamo avanti consapevoli che la stagione è ancora lunga e il nostro obiettivo è essere competitivi su tutti i fronti".