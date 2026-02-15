1 di 17
MILANO-CORTINA 2026

Paura sul trampolino del Big Air: 18enne Lajunen portato via in barella

15 Feb 2026 - 21:14
Brutta caduta per il finlandese Elias Lajunen durante le qualificazioni del Big Air di sci freestyle a Milano-Cortina 2026. Il 18enne, atterrando dal suo primo salto, ha battuto violentemente la schiena e la testa sulla neve compatta dopo un trick eseguito male. L'atleta è stato soccorso dai medici di gara e portato via in barella. La gara è stata interrotta per pochi minuti, prima di riprendere normalmente. L'ufficio stampa della squadra finlandese ha confermato che il ragazzo è "cosciente" e "muove braccia e gambe". 

