Paura sul trampolino del Big Air: 18enne Lajunen portato via in barella

Brutta caduta per il finlandese Elias Lajunen durante le qualificazioni del Big Air di sci freestyle a Milano-Cortina 2026. Il 18enne, atterrando dal suo primo salto, ha battuto violentemente la schiena e la testa sulla neve compatta dopo un trick eseguito male. L'atleta è stato soccorso dai medici di gara e portato via in barella. La gara è stata interrotta per pochi minuti, prima di riprendere normalmente. L'ufficio stampa della squadra finlandese ha confermato che il ragazzo è "cosciente" e "muove braccia e gambe".