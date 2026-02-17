MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 17 febbraio

Quattordicesimo giorno di gare con l'Italia protagonista di sette finali: quante speranze di medaglie abbiamo

17 Feb 2026 - 07:01
Quattordicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, martedì 17 febbraio 2026. Per l'Italia sette finali, con speranze soprattutto in biathlon, pattinaggio di velocità e bob. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi. 

9:10 Combinata nordica: inseguimento individuale maschile, trial round (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
12:10 Hockey su ghiaccio: Playoff uomini Svizzera-Italia
13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, 10km fondo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
14.00 Bob: Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1-2 (Italia 1, Italia 2)
14:05 Curling: Round robin donne, Italia - Giappone (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)
14:30 Biathlon: Staffetta 4x7,5km uomini (da definire)
14:30 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, semifinali (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
16:22 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali B-A (ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti)
16:40 Hockey su ghiaccio: Playoff uomini
18.45 Pattinaggio di figura: Singolo donne, programma corto (Lara Naki Gutmann)
19:00 Bob: Bob a due uomini, manche 3 (Patrick Baumgartner)
19:05 Curling: Round robin uomini, Italia - USA (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
21:05 Bob: Bob a due uomini, manche 4 (Patrick Baumgartner-Robert Mircea)

Il programma può essere soggetto a variazioni. In grassetto le gare per le medaglie.

