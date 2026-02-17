Bollette, meglio giocare d’anticipo: Enel Promo Web blocca luce e gas per 2 anni
Sconti su componente energia e materia prima gas, 200 euro di bonus in bolletta (più 20 euro con codice WINTERGAS) e fatturazione mensile: la Promo Web Luce e Gas di Enel punta sulla stabilità
Quando i mercati sono “nervosi”, anche le bollette rischiano di diventare imprevedibili. E spesso, soprattutto in inverno, ci si ritrova a fare i conti con la volatilità e con la variabilità dei prezzi della componente energia e della materia prima gas. In questi casi, la strategia più semplice è provare a ridurre le sorprese: fissare le condizioni e sapere in anticipo su cosa si sta puntando.
La mossa: prezzi bloccati per 2 anni
La Promo Dual Web di Enel è pensata per chi vuole mettere un freno alle oscillazioni: l’offerta prevede prezzi bloccati per 2 anni su luce e gas e fatturazione mensile, per una gestione più regolare.
Luce e gas: sconti già indicati in offerta
Sulla luce, la componente energia è fissa per 2 anni e scontata del 22%, con passaggio da 0,174 €/kWh a 0,135 €/kWh, con CCV pari a 12 €/mese.
Sul gas, la materia prima è fissa per 2 anni e scontata del 36%, da 0,600 €/Smc a 0,382 €/Smc, con CCV pari a 12 €/mese.
Bonus: 200 euro in bolletta, più 20 euro con codice
C’è poi il vantaggio immediato: 200 euro di bonus in bolletta. E per chi aderisce con il codice promo WINTERGAS, è previsto un ulteriore +20 euro, per arrivare fino a 220 euro complessivi di bonus.
In più la fibra a 17,90 euro al mese
Non solo luce e gas. Per chi è già cliente su entrambe le forniture, c’è anche un’opzione aggiuntiva: passare a Enel anche per la fibra a 17,90 euro al mese per 36 mesi. Un modo per mettere insieme più servizi con una gestione unica.