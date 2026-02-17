Bollette, meglio giocare d’anticipo: Enel Promo Web blocca luce e gas per 2 anni

Quando i mercati sono “nervosi”, anche le bollette rischiano di diventare imprevedibili. E spesso, soprattutto in inverno, ci si ritrova a fare i conti con la volatilità e con la variabilità dei prezzi della componente energia e della materia prima gas. In questi casi, la strategia più semplice è provare a ridurre le sorprese: fissare le condizioni e sapere in anticipo su cosa si sta puntando.