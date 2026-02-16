Milano-Cortina 2026, Brignone: "Vorrei continuare la stagione, ma poi riprendermi la mia vita"

Terminate le Olimpiadi, Brignone non ha dubbi su quello che sarà il dopo: "Una delle prime cose che voglio fare, e che dico da anni, è un viaggio. Stare via quanto voglio e dove voglio, senza impegni. Ma il mio sogno in questo momento è di continuare ad avere la mia vita e non cambiarla. Il mio grande sogno è che la mia vita rimanga la mia, non cambi per i miei risultati sportivi - ha ribadito - Non voglio cambiare comportamenti. La fortuna che ho è che a casa mia in Valle d'Aosta la gente è abituata a vedermi. Non ho mai fatto una vita da vip, ho sempre fatto le mie cose, dalle feste in paese ad andare a bere un caffè con le amiche. Tutte queste cose voglio continuare a farle". E sulla possibilità di un film su di lei: "Il film sulla mia storia? Io l'attrice non la faccio, questo sia chiaro per tutti. C'è qualcosa che parla della mia storia da atleta. È partito tutto l'anno scorso, volevamo raccontare chi sono. È un progetto che si sta sviluppando ma non è un film o una fiction, ci sono solo immagini vere, è più un docureality. Se uscirà, e io spero che esca, secondo me sarà una cosa bellissima. Viene fuori come non ho preparato le Olimpiadi quest'anno, mi sarebbe piaciuto raccontare una storia normale, purtroppo raccontiamo qualcos'altro ma sarà comunque bello".