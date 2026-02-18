LIVE

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 18 febbraio 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live

18 Feb 2026 - 10:50
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

Shiffrin domina la prima manche dello slalom femminile, Della Mea fuori dalla top 10

 La fuoriclasse americana guida la classifica con 82 centesimi di vantaggio sulla tedesca Duerr e un secondo sulla svedese Öhlund. Settima l'italiana che gareggia per l'Albania Lara Colturi a 1''26 centesimi dalla testa. Quindicesima l'azzurra Lara Della Mea dopo il quarto posto e la grande rimonta in gigante.

Sci di fondo, Italia in finale nella team sprint maschile con il 3° tempo

 Elia Barp e Federico Pellegrino hanno agguantato la finale della team sprint in tecnica libera con il 3° tempo complessivo dopo le due prove in qualificazione. Miglior tempo degli Stati Uniti con Ogden e Schumacher davanti alla Norvegia di Hedegart e Klaebo, che andrà a caccia del 5° oro sulle nevi di Lago di Tesero e del 9° successo olimpico, ovvero il record di sempre nelle Olimpiadi invernali. Da segnalare il sorprendente 5° posto della Spagna con una grande prova di Pueyo battuto solo dall'inarrivabile Klaebo.

Team sprint sci di fondo, Ganz e De Martin Pinter settime, volano in finale

 Settimo posto in classifica, a poco più di 16 secondi di distanza dalla Svezia prima in classifica, per la squadra azzurra composta da Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter nella sprint tecnica libera a squadre femminile. Per entrare nella finale delle 11.45, serviva rientrare fra le top 15 delle 26 coppie in partenza, quindi prima missione riuscita. 

Vittozzi e Fontana guidano le staffette, ultima chance Sighel

 Giornata ricca di gare e di possibilità di medaglie per i colori azzurri. Dopo il successo nell'inseguimento a squadre dello speed skating di ieri, il pattinaggio di velocità può regalare ancora emozioni con Pietro Sighel a caccia di una medaglia nei 500m uomini (finale A alle 21.29) e la staffetta 3000m donne guidata da Arianna Fontana (eventuale finale A ore 20.59). Altra staffetta, ma nel biathlon 4x6km donne, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer principali protagoniste azzurre (ore 14.45).  Tutti gli appuntamenti di oggi

