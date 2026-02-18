Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 18 febbraio 2026

Elia Barp e Federico Pellegrino hanno agguantato la finale della team sprint in tecnica libera con il 3° tempo complessivo dopo le due prove in qualificazione. Miglior tempo degli Stati Uniti con Ogden e Schumacher davanti alla Norvegia di Hedegart e Klaebo, che andrà a caccia del 5° oro sulle nevi di Lago di Tesero e del 9° successo olimpico, ovvero il record di sempre nelle Olimpiadi invernali. Da segnalare il sorprendente 5° posto della Spagna con una grande prova di Pueyo battuto solo dall'inarrivabile Klaebo.