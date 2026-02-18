Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 18 febbraio 2026

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
La fuoriclasse americana guida la classifica con 82 centesimi di vantaggio sulla tedesca Duerr e un secondo sulla svedese Öhlund. Settima l'italiana che gareggia per l'Albania Lara Colturi a 1''26 centesimi dalla testa. Quindicesima l'azzurra Lara Della Mea dopo il quarto posto e la grande rimonta in gigante.
Elia Barp e Federico Pellegrino hanno agguantato la finale della team sprint in tecnica libera con il 3° tempo complessivo dopo le due prove in qualificazione. Miglior tempo degli Stati Uniti con Ogden e Schumacher davanti alla Norvegia di Hedegart e Klaebo, che andrà a caccia del 5° oro sulle nevi di Lago di Tesero e del 9° successo olimpico, ovvero il record di sempre nelle Olimpiadi invernali. Da segnalare il sorprendente 5° posto della Spagna con una grande prova di Pueyo battuto solo dall'inarrivabile Klaebo.
Settimo posto in classifica, a poco più di 16 secondi di distanza dalla Svezia prima in classifica, per la squadra azzurra composta da Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter nella sprint tecnica libera a squadre femminile. Per entrare nella finale delle 11.45, serviva rientrare fra le top 15 delle 26 coppie in partenza, quindi prima missione riuscita.
Giornata ricca di gare e di possibilità di medaglie per i colori azzurri. Dopo il successo nell'inseguimento a squadre dello speed skating di ieri, il pattinaggio di velocità può regalare ancora emozioni con Pietro Sighel a caccia di una medaglia nei 500m uomini (finale A alle 21.29) e la staffetta 3000m donne guidata da Arianna Fontana (eventuale finale A ore 20.59). Altra staffetta, ma nel biathlon 4x6km donne, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer principali protagoniste azzurre (ore 14.45). Tutti gli appuntamenti di oggi.